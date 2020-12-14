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Минстрой предложил упростить въезд мигрантов-строителей
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Минстрой предложил упростить въезд мигрантов-строителей

В ведомстве посетовали, что рабочих не хватает в 50 российских регионах

В ведомстве посетовали, что рабочих не хватает в 50 российских регионах Фото: © Global Look Press / Константин Кокошкин
Фото: © Global Look Press / Константин Кокошкин

Министерство строительства и ЖКХ подготовило предложения для упрощенного въезда в Россию мигрантов для работы на стройплощадках. Согласованные с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором инициативы направлены на рассмотрение в кабмин. В Минстрое отметили, что сейчас в 50 регионах России не хватает рабочих.


«При этом въезд на территорию РФ предлагается разрешить только организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля», — уточнили в пресс-службе ведомства.


Отмечается, что иностранцы-строители должны предоставлять отрицательный тест на COVID-19 не ранее чем за три дня до въезда в Россию. Организации будут обязаны разместить привлекаемых для работы граждан, поставить их на миграционный учет и установить с ними трудовые отношения. При этом мигрантам следует оформить патенты для работы в Москве.


В Минстрое сообщили ТАСС, что, по данным на 1 декабря, в 50 из 77 регионов страны наблюдается нехватка мигрантов на стройках. Потребность в рабочей силе в строительной сфере оценивается в более чем 190 тысяч человек, указывается на сайте «Работа в России». В первую очередь на стройках недостает специалистов из Узбекистана, Украины и Таджикистана.


«Несмотря на рост безработицы и сокращения, граждане России не соглашаются на те позиции, которые ранее занимали мигранты, поскольку зачастую предпочитают более престижную работу», — посетовали в ведомстве.


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Путин: России нужен приток новых мигрантов

Российская экономика тормозится из-за отсутствия рабочих рук 3 июля 2020
Dailystorm - Путин: России нужен приток новых мигрантов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее рассказал, что в пандемию COVID-19 зарплаты рабочих на стройках в России выросли почти вдвое. Но, по словам Хуснуллина, это не позволило решить проблемы с кадровым дефицитом из-за отъезда мигрантов.


Также правительство вместе с регионами разрабатывает программу переобучения кадров для строительных отраслей. Это, как считает вице-премьер, позволит сократить уровень безработицы и решить проблему дефицита строителей, возникшую из-за пандемии коронавируса.


Ранее глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину упростить въезд в страну трудовых мигрантов в условиях пандемии COVID-19. Катырин признался, что в палату поступает большое количество обращений от представителей бизнеса с просьбой оказать содействие по допуску в Россию иностранцев.


Сейчас запрет на въезд в РФ не распространяется на привлекаемых высококвалифицированных специалистов и граждан Белоруссии — сотрудников местных компаний, участвующих в обеспечении беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах России.


Мишустину предложили вернуть в Россию трудовых мигрантов

Российские компании испытывают дефицит иностранной рабочей силы, заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин 8 декабря 2020
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#минстрой #строительство #мигранты
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