Минстрой предложил упростить въезд мигрантов-строителей

Министерство строительства и ЖКХ подготовило предложения для упрощенного въезда в Россию мигрантов для работы на стройплощадках. Согласованные с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором инициативы направлены на рассмотрение в кабмин. В Минстрое отметили, что сейчас в 50 регионах России не хватает рабочих.





«При этом въезд на территорию РФ предлагается разрешить только организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля», — уточнили в пресс-службе ведомства.





Отмечается, что иностранцы-строители должны предоставлять отрицательный тест на COVID-19 не ранее чем за три дня до въезда в Россию. Организации будут обязаны разместить привлекаемых для работы граждан, поставить их на миграционный учет и установить с ними трудовые отношения. При этом мигрантам следует оформить патенты для работы в Москве.





В Минстрое сообщили ТАСС, что, по данным на 1 декабря, в 50 из 77 регионов страны наблюдается нехватка мигрантов на стройках. Потребность в рабочей силе в строительной сфере оценивается в более чем 190 тысяч человек, указывается на сайте «Работа в России». В первую очередь на стройках недостает специалистов из Узбекистана, Украины и Таджикистана.





«Несмотря на рост безработицы и сокращения, граждане России не соглашаются на те позиции, которые ранее занимали мигранты, поскольку зачастую предпочитают более престижную работу», — посетовали в ведомстве.