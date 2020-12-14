«Мы не должны замедлять шаг!»: Жириновский назвал новые задачи для ЛДПР

Владимир Жириновский был переизбран председателем ЛДПР на очередном съезде партии. Бессменный на протяжении 31 года лидер одной из старейших российских политических организаций заявил, что новая задача Либерально-демократической партии — закрепление в статусе второй ведущей силы в стране.





«Сегодня делегаты 32-го съезда ЛДПР поддержали переизбрание меня на пост председателя партии. Я благодарен всем за доверие! — написал Жириновский в своем Telegram-канале. — Это огромная ответственность и тяжелый труд быть руководителем оппозиционной партии в России — страны, которая вышла из оболочки Советского Союза, в котором режим был жестче царского. В таких условиях мы смогли первыми зарегистрировать партию и сделали все сами, без чужой помощи и поддержки».





«Сегодня наша партия — это корабль, который идет по волнам, часто против ветра вот уже 31 год! Мы не должны замедлять шаг. У нас есть все шансы стать второй партией в стране!» — заявил Жириновский.