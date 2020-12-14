«Мы не должны замедлять шаг!»: Жириновский назвал новые задачи для ЛДПР

Владимир Жириновский был переизбран председателем ЛДПР на очередном съезде партии. Бессменный на протяжении 31 года лидер одной из старейших российских политических организаций заявил, что новая задача Либерально-демократической партии — закрепление в статусе второй ведущей силы в стране.
«Сегодня делегаты 32-го съезда ЛДПР поддержали переизбрание меня на пост председателя партии. Я благодарен всем за доверие! — написал Жириновский в своем Telegram-канале. — Это огромная ответственность и тяжелый труд быть руководителем оппозиционной партии в России — страны, которая вышла из оболочки Советского Союза, в котором режим был жестче царского. В таких условиях мы смогли первыми зарегистрировать партию и сделали все сами, без чужой помощи и поддержки».
«Сегодня наша партия — это корабль, который идет по волнам, часто против ветра вот уже 31 год! Мы не должны замедлять шаг. У нас есть все шансы стать второй партией в стране!» — заявил Жириновский.
На 32-м съезде ЛДПР за кандидатуру Жириновского проголосовали 80 делегатов, то есть все участники форума, включая самого лидера партии. «Конечно, кто-то скажет, что надо, чтобы были альтернативные, но мы 30 лет изучаем друг друга каждый день в ходе нашей работы. <...> Здесь без выбора: я один за себя. И за список в высший совет», — приводит РИА Новости слова Жириновского.
Партия была основана в 1989 году и тогда носила название Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС). С 1993 года неизменно проходит в Госдуму. В первом созыве ЛДПР заняла первое место, и ей досталось 64 депутатских мандата. Это был лучший показатель партии за все время ее существования. В текущем VII созыве Госдумы у ЛДПР 40 мандатов.
Жириновский несколько раз баллотировался на пост президента России. В 2008 году он набрал максимальное количество голосов — 9,35%, но этого ему не хватило даже для того, чтобы пройти во второй тур.
В сентябре 2021 года в России должны пройти выборы в Госдуму.