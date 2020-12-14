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«Мы не должны замедлять шаг!»: Жириновский назвал новые задачи для ЛДПР
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«Мы не должны замедлять шаг!»: Жириновский назвал новые задачи для ЛДПР

Либерально-демократическая партия должна стать второй в стране, считает ее бессменный лидер

Либерально-демократическая партия должна стать второй в стране, считает ее бессменный лидер Фото: © Global Look Press / Комсомольская правда
Фото: © Global Look Press / Комсомольская правда

Владимир Жириновский был переизбран председателем ЛДПР на очередном съезде партии. Бессменный на протяжении 31 года лидер одной из старейших российских политических организаций заявил, что новая задача Либерально-демократической партии — закрепление в статусе второй ведущей силы в стране.


«Сегодня делегаты 32-го съезда ЛДПР поддержали переизбрание меня на пост председателя партии. Я благодарен всем за доверие!  написал Жириновский в своем Telegram-канале. Это огромная ответственность и тяжелый труд быть руководителем оппозиционной партии в России — страны, которая вышла из оболочки Советского Союза, в котором режим был жестче царского. В таких условиях мы смогли первыми зарегистрировать партию и сделали все сами, без чужой помощи и поддержки».


«Сегодня наша партия — это корабль, который идет по волнам, часто против ветра вот уже 31 год! Мы не должны замедлять шаг. У нас есть все шансы стать второй партией в стране!»   заявил Жириновский.


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Жириновский остался в восторге от выборов в США и призвал брать пример с Америки

Лидер ЛДПР заявил, что через 10-15 лет все страны станут парламентскими республиками 5 ноября 2020
Dailystorm - Жириновский остался в восторге от выборов в США и призвал брать пример с Америки

На 32-м съезде ЛДПР за кандидатуру Жириновского проголосовали 80 делегатов, то есть все участники форума, включая самого лидера партии. «Конечно, кто-то скажет, что надо, чтобы были альтернативные, но мы 30 лет изучаем друг друга каждый день в ходе нашей работы. <...> Здесь без выбора: я один за себя. И за список в высший совет», — приводит РИА Новости слова Жириновского.


Партия была основана в 1989 году и тогда носила название Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС). С 1993 года неизменно проходит в Госдуму. В первом созыве ЛДПР заняла первое место, и ей досталось 64 депутатских мандата. Это был лучший показатель партии за все время ее существования. В текущем VII созыве Госдумы у ЛДПР 40 мандатов.


Жириновский несколько раз баллотировался на пост президента России. В 2008 году он набрал максимальное количество голосов — 9,35%, но этого ему не хватило даже для того, чтобы пройти во второй тур.


В сентябре 2021 года в России должны пройти выборы в Госдуму.


#жириновский #партия #лдпр #выборы-2021
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