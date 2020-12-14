Мишустин поддержал предложение регулировать цены на продукты при повышении на 10%

В то же время премьер подчеркнул, что корректировать и использовать регулировку цен на продукты нужно было раньше.





На совещании глава Минэкономразвития Максим Решетников выступил с предложением об установке лимита на стоимость социально значимых товаров. Он напомнил, что сейчас действует постановление правительства от 2008 года, позволяющее в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены в одном или нескольких российских регионах.





«При этом планка установлена колебаний цен в 30%. Понятно, что когда ее устанавливали на законодательном уровне в 2008 году, этого было достаточно. Сейчас, очевидно, этого недостаточно. Планку предлагается серьезно снизить <...> в размере 10% за месяц без учета сезонных колебаний цен», — цитирует Решетникова РИА Новости.





Ранее 14 декабря миллиардер Олег Дерипаска выразил мнение, что рост цен на продукты в России связан с высокими процентами по кредитам для сектора сельского хозяйства. По словам Дерипаски, если ситуацию не изменить в ближайшее время, «чуда не будет» и россиянам придется все больше денег тратить на еду.





Президент России Владимир Путин ранее раскритиковал правительство за рост стоимости основных продуктов. Он обратил внимание, что цены на сахар, например, растут несколько месяцев и прибавили больше 71%. Глава государства потребовал с 14 декабря ограничить рост цен на еду.