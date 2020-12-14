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Мишустин поддержал предложение регулировать цены на продукты при повышении на 10%
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Мишустин поддержал предложение регулировать цены на продукты при повышении на 10%

Сейчас у кабмина есть право устанавливать лимит стоимости социально значимых товаров при росте на 30%

Сейчас у кабмина есть право устанавливать лимит стоимости социально значимых товаров при росте на 30% Фото: © Global Look Press / Комсомольская правда
Фото: © Global Look Press / Комсомольская правда

Министерство экономического развития России предложило дать правительству право регулировать цены на социально значимые товары при их повышении на 10%. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу. Сейчас у кабмина есть полномочия устанавливать лимит стоимости продуктов при росте на 30%.


«При росте цен на треть за 30 дней мы действительно можем устанавливать регулируемые цены в регионах и конкретно на социально-значимые товары, — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. — И что очень важно, то, что вы предложили, снизить эту планку до 10%, то есть когда уже 10% по необоснованному росту цен происходит, — это показатель того, что ведомствам необходимо оперативно реагировать на эту ситуацию и принимать необходимые меры».


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В то же время премьер подчеркнул, что корректировать и использовать регулировку цен на продукты нужно было раньше.


На совещании глава Минэкономразвития Максим Решетников выступил с предложением об установке лимита на стоимость социально значимых товаров. Он напомнил, что сейчас действует постановление правительства от 2008 года, позволяющее в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены в одном или нескольких российских регионах.


«При этом планка установлена колебаний цен в 30%. Понятно, что когда ее устанавливали на законодательном уровне в 2008 году, этого было достаточно. Сейчас, очевидно, этого недостаточно. Планку предлагается серьезно снизить <...> в размере 10% за месяц без учета сезонных колебаний цен», — цитирует Решетникова РИА Новости.


Ранее 14 декабря миллиардер Олег Дерипаска выразил мнение, что рост цен на продукты в России связан с высокими процентами по кредитам для сектора сельского хозяйства. По словам Дерипаски, если ситуацию не изменить в ближайшее время, «чуда не будет» и россиянам придется все больше денег тратить на еду.


Президент России Владимир Путин ранее раскритиковал правительство за рост стоимости основных продуктов. Он обратил внимание, что цены на сахар, например, растут несколько месяцев и прибавили больше 71%. Глава государства потребовал с 14 декабря ограничить рост цен на еду.


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#продукты #еда #правительство #рост цен #минэкономразвития
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