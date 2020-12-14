Новости
Новости
St
«Повод провести аудит своих рядов»: Путин выступил на онлайн-форуме «Единой России»
Новости

«Повод провести аудит своих рядов»: Путин выступил на онлайн-форуме «Единой России»

Партия отказалась от федерального съезда, заявил ранее ее председатель Дмитрий Медведев

Партия отказалась от федерального съезда, заявил ранее ее председатель Дмитрий Медведев Фото: © Global Look Press / Kremlin Pool
Фото: © Global Look Press / Kremlin Pool

«Единая Россия» отказалась от проведения федерального съезда членов партии в 2020 году, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. Вместо этого на социальном онлайн-форуме «ЕР», в котором принимают участие также члены кабмина и главы регионов, выступил глава государства Владимир Путин. Президент выразил мнение, что работа членов партии во время пандемии показала, кто из них достоин оставаться в рядах единороссов.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


«Полагаю, что для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа рядом с людьми, на местах — это повод провести аудит своих рядов, дать заслуженную оценку для тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя добрым, сердечным человеком, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Именно с ними связано успешное будущее партии», — сказал Путин в ходе выступления.


Глава государства также обратился к волонтерам, деятельности которых посвящен форум. «Хочу отметить, что это чрезвычайно важное дело. Рад возможности услышать сегодня ваши предложения, какие конкретные решения проблем, стоящих перед страной, вы предлагаете. Знаю, что тысячи партийных волонтеров занимаются доставкой лекарств», — отметил он.


Медведев в свою очередь рассказал, что в текущем году партия отказалась от съездов: «Мы, в отличие от других партий, отказались от проведения в этом году съездов и конференций, чтобы не собирать большое количество людей и не подвергать их риску».


Председатель партии обратился к другим ее членам с просьбой следить за выполнением всех решений, принятых в рамках борьбы с пандемией. Особое внимание необходимо уделять наличию и доступности продуктов и лекарственных средств, подчеркнул он. «Нам не следует забывать о контрольной функции, которую партия на себя взяла, надо убедиться, что все принятые решения исполняются», — заключил он.


В конце встречи Путин вновь взял слово: «На той партии, от решений которой зависит экономика страны, состояние системы здравоохранения, образования — лежит всегда особая ответственность за результаты работы государства. Это большая очень нагрузка. Подтверждать ее надо искренним стремлением сделать лучше для страны в целом и для конкретного человека. Тогда люди действительно верят в искренность всей политической силы, в искренность того, что эта политическая сила — в данном случае Единая Россия — делает для интересов страны».


«Сказки мне рассказываете»: Путин потребовал за выходные прекратить рост цен на продукты

Российский лидер раскритиковал правительство за «эксперименты» с товарами 13 декабря 2020
Dailystorm - «Сказки мне рассказываете»: Путин потребовал за выходные прекратить рост цен на продукты

Российский лидер Владимир Путин ранее раскритиковал правительство за рост стоимости основных продуктов. Он обратил внимание, что цены на сахар, например, растут несколько месяцев и прибавили больше 71%. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет для базовых продуктов питания. Куда вы смотрите?» — спросил Путин министра экономического развития Максима Решетникова.


Глава государства потребовал с 14 декабря ограничить рост цен на еду. Путин резко раскритиковал Решетникова за «эксперименты» со стоимостью базовых продуктов питания. Президент также отметил, что сложности с ценами не связаны с пандемией коронавируса, а вызваны проблемами на рынке труда и в экономике страны.


#медведев #единая россия #путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»