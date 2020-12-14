«Повод провести аудит своих рядов»: Путин выступил на онлайн-форуме «Единой России»

«Полагаю, что для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа рядом с людьми, на местах — это повод провести аудит своих рядов, дать заслуженную оценку для тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя добрым, сердечным человеком, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Именно с ними связано успешное будущее партии», — сказал Путин в ходе выступления.





Глава государства также обратился к волонтерам, деятельности которых посвящен форум. «Хочу отметить, что это чрезвычайно важное дело. Рад возможности услышать сегодня ваши предложения, какие конкретные решения проблем, стоящих перед страной, вы предлагаете. Знаю, что тысячи партийных волонтеров занимаются доставкой лекарств», — отметил он.





Медведев в свою очередь рассказал, что в текущем году партия отказалась от съездов: «Мы, в отличие от других партий, отказались от проведения в этом году съездов и конференций, чтобы не собирать большое количество людей и не подвергать их риску».





Председатель партии обратился к другим ее членам с просьбой следить за выполнением всех решений, принятых в рамках борьбы с пандемией. Особое внимание необходимо уделять наличию и доступности продуктов и лекарственных средств, подчеркнул он. «Нам не следует забывать о контрольной функции, которую партия на себя взяла, надо убедиться, что все принятые решения исполняются», — заключил он.





В конце встречи Путин вновь взял слово: «На той партии, от решений которой зависит экономика страны, состояние системы здравоохранения, образования — лежит всегда особая ответственность за результаты работы государства. Это большая очень нагрузка. Подтверждать ее надо искренним стремлением сделать лучше для страны в целом и для конкретного человека. Тогда люди действительно верят в искренность всей политической силы, в искренность того, что эта политическая сила — в данном случае Единая Россия — делает для интересов страны».