«Повод провести аудит своих рядов»: Путин выступил на онлайн-форуме «Единой России»

«Единая Россия» отказалась от проведения федерального съезда членов партии в 2020 году, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. Вместо этого на социальном онлайн-форуме «ЕР», в котором принимают участие также члены кабмина и главы регионов, выступил глава государства Владимир Путин. Президент выразил мнение, что работа членов партии во время пандемии показала, кто из них достоин оставаться в рядах единороссов.
«Полагаю, что для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа рядом с людьми, на местах — это повод провести аудит своих рядов, дать заслуженную оценку для тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя добрым, сердечным человеком, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Именно с ними связано успешное будущее партии», — сказал Путин в ходе выступления.
Глава государства также обратился к волонтерам, деятельности которых посвящен форум. «Хочу отметить, что это чрезвычайно важное дело. Рад возможности услышать сегодня ваши предложения, какие конкретные решения проблем, стоящих перед страной, вы предлагаете. Знаю, что тысячи партийных волонтеров занимаются доставкой лекарств», — отметил он.
Медведев в свою очередь рассказал, что в текущем году партия отказалась от съездов: «Мы, в отличие от других партий, отказались от проведения в этом году съездов и конференций, чтобы не собирать большое количество людей и не подвергать их риску».
Председатель партии обратился к другим ее членам с просьбой следить за выполнением всех решений, принятых в рамках борьбы с пандемией. Особое внимание необходимо уделять наличию и доступности продуктов и лекарственных средств, подчеркнул он. «Нам не следует забывать о контрольной функции, которую партия на себя взяла, надо убедиться, что все принятые решения исполняются», — заключил он.
В конце встречи Путин вновь взял слово: «На той партии, от решений которой зависит экономика страны, состояние системы здравоохранения, образования — лежит всегда особая ответственность за результаты работы государства. Это большая очень нагрузка. Подтверждать ее надо искренним стремлением сделать лучше для страны в целом и для конкретного человека. Тогда люди действительно верят в искренность всей политической силы, в искренность того, что эта политическая сила — в данном случае Единая Россия — делает для интересов страны».
Российский лидер Владимир Путин ранее раскритиковал правительство за рост стоимости основных продуктов. Он обратил внимание, что цены на сахар, например, растут несколько месяцев и прибавили больше 71%. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет для базовых продуктов питания. Куда вы смотрите?» — спросил Путин министра экономического развития Максима Решетникова.
Глава государства потребовал с 14 декабря ограничить рост цен на еду. Путин резко раскритиковал Решетникова за «эксперименты» со стоимостью базовых продуктов питания. Президент также отметил, что сложности с ценами не связаны с пандемией коронавируса, а вызваны проблемами на рынке труда и в экономике страны.