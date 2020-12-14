Суд отменил штраф в 200 тысяч рублей для хосписа «Дом с маяком» за наркотики

Мониава также сообщила в Facebook, что проверка в конце ноября не выявила нарушений в использовании лекарств. Правоохранители нашли только проблемы в учете. В частности, «журналы учета на момент проверки были не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, в них отсутствовала печать организации».





В 2019 году Мониава рассказала об уголовных делах из-за покупки незарегистрированных в России лекарств, завозимых родителями из-за рубежа. Дела возбуждались по статьям о контрабанде наркотических средств. После общественного резонанса и обращения матерей к российскому лидеру Владимиру Путину дела были закрыты, а правительство начало закупки необходимых препаратов.





Фонд «Дом с маяком» зарегистрирован 27 марта 2018 года. Его учредители — Нюта Федермессер и Лидия Мониава. Фонд помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 25 лет, поддерживая детские хосписы на территории Москвы и Московской области.





Бюджет фонда на 2020 год — 900 миллионов рублей. 20% расходов берет на себя государство, а 80% складываются из пожертвований обычных людей. Семьи больных детей получают помощь абсолютно бесплатно.