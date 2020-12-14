Суд отменил штраф в 200 тысяч рублей для хосписа «Дом с маяком» за наркотики

Мосгорсуд отменил решение о штрафе в 200 тысяч рублей для детского хосписа «Дом с маяком» за нарушение правил оборота наркосодержащих веществ. На пересмотре приговора настаивала прокуратура Москвы. В ведомстве потребовали прекратить административное дело за отсутствием состава правонарушения.
«Судья Московского городского суда, рассмотрев протест прокурора на данное постановление, вынесла решение, которым прекратила производство по делу ввиду малозначительности правонарушения», — указывается в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.
Благотворительное учреждение было оштрафовано 10 декабря Зюзинским районным судом на 200 тысяч рублей по статье «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ». Глава организации Лидия Мониава пояснила, что дело возбудили из-за жалобы на работу сотрудников хосписа. Заявитель посчитал, что один из подопечных получает слишком много наркотических препаратов, а другим детям из-за этого помощь оказывается в недостаточном объеме.
Мониава также сообщила в Facebook, что проверка в конце ноября не выявила нарушений в использовании лекарств. Правоохранители нашли только проблемы в учете. В частности, «журналы учета на момент проверки были не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, в них отсутствовала печать организации».
В 2019 году Мониава рассказала об уголовных делах из-за покупки незарегистрированных в России лекарств, завозимых родителями из-за рубежа. Дела возбуждались по статьям о контрабанде наркотических средств. После общественного резонанса и обращения матерей к российскому лидеру Владимиру Путину дела были закрыты, а правительство начало закупки необходимых препаратов.
Фонд «Дом с маяком» зарегистрирован 27 марта 2018 года. Его учредители — Нюта Федермессер и Лидия Мониава. Фонд помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 25 лет, поддерживая детские хосписы на территории Москвы и Московской области.
Бюджет фонда на 2020 год — 900 миллионов рублей. 20% расходов берет на себя государство, а 80% складываются из пожертвований обычных людей. Семьи больных детей получают помощь абсолютно бесплатно.