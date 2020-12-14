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Путин одобрил идею продлить скидку в 30% на уплату пошлин через госуслуги
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Путин одобрил идею продлить скидку в 30% на уплату пошлин через госуслуги

Такая же мера должна касаться сферы ЖКХ, считает российский лидер

Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить действие льгот на уплату пошлин при получении госуслуг в электронном виде. Об этом глава государства заявил на онлайн-форуме волонтеров «Единой России». По мнению российского лидера, это же должно касаться и сферы ЖКХ.


«Про продление сроков и льгот по госпошлине: 30% — это, в принципе, немало. Там водительское удостоверение, получение паспорта, продление паспорта, получение загранпаспорта и так далее», — сказал глава государства.


«Все это дешевле на 30%, потому что технологически это дешевле делается. Конечно, нужно продлить и саму льготу, и срок реализации этих возможностей», — подчеркнул российский лидер.


Предложение сохранить скидку на уплату пошлин — в числе наиболее популярных вопросов, с которыми граждане обращаются в волонтерские центры «Единой России» в регионах. Но, по мнению Путина, аналогичные скидки должны ввести и в сфере жилищно-коммунальных услуг.


«Вы сказали, что уже внесли такое предложение», — обратился президент к волонтеру. «Я попрошу и Дмитрия Анатольевича [Медведева] за этим внимательно посмотреть, и я это поддерживаю», — добавил Путин. Российский лидер отметил, что считает подобную меру правильной, своевременной и справедливой.


До 1 января 2021 года пошлина за совершение юридически значимых действий в отношении физлиц уплачивается с 30-процентной скидкой, если для этого используется единый портал госуслуг. Она же распространяется на платежи через региональные порталы, которые интегрированы с единой системой идентификации и аутентификации.


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С 1 декабря россиянам будут напоминать о положенных им льготах и выплатах

Получить информацию о пособиях можно будет на сайте госуслуг 1 декабря 2020
Dailystorm - С 1 декабря россиянам будут напоминать о положенных им льготах и выплатах

Ранее стало известно, что пользователи портала «Госуслуги» смогут в автоматическом режиме получать извещения в случае возбуждения исполнительного производства. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Ранее для доступа к такой информации в электронном виде нужно было подавать специальное заявление о получении юридически значимых оповещений»,напомнили в пресс-службе кабмина.


В правительстве полагают, что нововведение упростит информирование россиян, которым на основании исполнительных документов нужно погасить долги по алиментам, административным штрафам, налогам. Уведомления будут приходить без каких-либо дополнительных действий со стороны зарегистрированного гражданина. Люди, считающие данную опцию излишней, смогут от нее отказаться. Оформить отказ можно будет в личном кабинете на портале «Госуслуги».


#скидки #госуслуги #путин #госпошлина #единая россия
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