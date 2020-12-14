Путин одобрил идею продлить скидку в 30% на уплату пошлин через госуслуги

Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить действие льгот на уплату пошлин при получении госуслуг в электронном виде. Об этом глава государства заявил на онлайн-форуме волонтеров «Единой России». По мнению российского лидера, это же должно касаться и сферы ЖКХ.





«Про продление сроков и льгот по госпошлине: 30% — это, в принципе, немало. Там водительское удостоверение, получение паспорта, продление паспорта, получение загранпаспорта и так далее», — сказал глава государства.





«Все это дешевле на 30%, потому что технологически это дешевле делается. Конечно, нужно продлить и саму льготу, и срок реализации этих возможностей», — подчеркнул российский лидер.





Предложение сохранить скидку на уплату пошлин — в числе наиболее популярных вопросов, с которыми граждане обращаются в волонтерские центры «Единой России» в регионах. Но, по мнению Путина, аналогичные скидки должны ввести и в сфере жилищно-коммунальных услуг.





«Вы сказали, что уже внесли такое предложение», — обратился президент к волонтеру. «Я попрошу и Дмитрия Анатольевича [Медведева] за этим внимательно посмотреть, и я это поддерживаю», — добавил Путин. Российский лидер отметил, что считает подобную меру правильной, своевременной и справедливой.





До 1 января 2021 года пошлина за совершение юридически значимых действий в отношении физлиц уплачивается с 30-процентной скидкой, если для этого используется единый портал госуслуг. Она же распространяется на платежи через региональные порталы, которые интегрированы с единой системой идентификации и аутентификации.