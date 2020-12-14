Надо уходить от полицейщины: Стрелков и Пургин предложили Пушилину поменять строй в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин объявил о разработке доктрины «Русский Донбасс» — «платформе идеологического устройства республики», отражающей связи региона с Россией. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что лучшее, что Пушилин может сделать для республики, — это подать в отставку. Бывший спикер парламента ДНР Андрей Пургин отметил, что идея Пушилина — это просто очередной флешмоб властей региона, которые не могут наладить диалог с местным населением.
«Безусловно, доктрина для государства нужна, особенно на седьмом году существования. Не верю ни одной секунды, что Пушилин реализует доктрину «Русского Донбасса». Она должна быть жизнеспособна в головах жителей Донбасса, а не только на бумаге. Но они не считают власть своей, воспринимают как некое инопланетное создание», — сообщил Пургин.
По его мнению, ДНР в первую очередь нужно развивать деловые связи с Россией: «Если выражаться по-ленински, это архиважно». Он добавил, что в непризнанной республике на данный момент нет органов власти, а руководство региона имеет «султанские полномочия феодального формата».
«На сегодняшний день, чтобы такая доктрина работала, нужно, чтобы люди в нее верили. Если они воспринимают власть только как инструмент насилия, то результата не будет. Вы получите просто традицию жить с дулей в кармане, обычную профанацию, еще один флешмоб. Донецкая Республика проводит таких флешмобов около четырех тысяч в месяц. Этот будет чуть крупнее, потому что в нем принимает участие глава государства с неограниченными полномочиями», — отметил Пургин.
«У нас полицейское государство [ДНР]. Нужно менять формат власти, это будет первый шаг», — добавил он.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в беседе с Daily Storm сообщил, что скептически относится к любой идее Пушилина, потому что лучшее, что может глава непризнанной республики для региона, — это уволиться.
«Что касается пушилинских творений... Обсуждать их неинтересно. Лучшее, что мог бы сделать Денис Пушилин — это очистить место руководителя республики для кого-нибудь более приличного», — сказал он.
«Республики висят на волоске шесть лет. Как решается статус непризнанных республик, мы видим на примере Нагорного Карабаха, который зачистили за два месяца. Поэтому говорить о каких-либо концепциях, о поколениях — это все бла-бла-бла. Сейчас для Донбасса главное — это признание его самостоятельности или воссоединения с Россией», — сообщил бывший сотрудник ФСБ.
13 декабря глава ДНР Денис Пушилин анонсировал разработку доктрины под названием «Русский Донбасс». По его словам, это будет платформа «идеологического устройства республики», которая будет отражать исторические связи Донбасса с Россией, а также мировоззренческую систему населения и его менталитет.
«В 2014 году мы знали, за что боремся и против чего. Сейчас мы действительно думаем о будущем как минимум на поколение вперед. <...> Нужно дать четкие определения понятиям, объяснить научно нашу общую позицию», — цитирует его слова «Донецкое агентство новостей».
12 октября Владимир Зеленский признался, что если не сможет закончить войну в Донбассе, то не видит смысла находиться на президентском посту. По его словам, он не собирается цепляться «ни за власть, ни за рейтинги». Зеленский также допустил возможность заключения мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным по Крыму.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, в ответ на это Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске.