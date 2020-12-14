Надо уходить от полицейщины: Стрелков и Пургин предложили Пушилину поменять строй в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин объявил о разработке доктрины «Русский Донбасс» — «платформе идеологического устройства республики», отражающей связи региона с Россией. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что лучшее, что Пушилин может сделать для республики, — это подать в отставку. Бывший спикер парламента ДНР Андрей Пургин отметил, что идея Пушилина — это просто очередной флешмоб властей региона, которые не могут наладить диалог с местным населением.





«Безусловно, доктрина для государства нужна, особенно на седьмом году существования. Не верю ни одной секунды, что Пушилин реализует доктрину «Русского Донбасса». Она должна быть жизнеспособна в головах жителей Донбасса, а не только на бумаге. Но они не считают власть своей, воспринимают как некое инопланетное создание», — сообщил Пургин.





По его мнению, ДНР в первую очередь нужно развивать деловые связи с Россией: «Если выражаться по-ленински, это архиважно». Он добавил, что в непризнанной республике на данный момент нет органов власти, а руководство региона имеет «султанские полномочия феодального формата».





«На сегодняшний день, чтобы такая доктрина работала, нужно, чтобы люди в нее верили. Если они воспринимают власть только как инструмент насилия, то результата не будет. Вы получите просто традицию жить с дулей в кармане, обычную профанацию, еще один флешмоб. Донецкая Республика проводит таких флешмобов около четырех тысяч в месяц. Этот будет чуть крупнее, потому что в нем принимает участие глава государства с неограниченными полномочиями», — отметил Пургин.





«У нас полицейское государство [ДНР]. Нужно менять формат власти, это будет первый шаг», — добавил он.





Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в беседе с Daily Storm сообщил, что скептически относится к любой идее Пушилина, потому что лучшее, что может глава непризнанной республики для региона, — это уволиться.





«Что касается пушилинских творений... Обсуждать их неинтересно. Лучшее, что мог бы сделать Денис Пушилин — это очистить место руководителя республики для кого-нибудь более приличного», — сказал он.





«Республики висят на волоске шесть лет. Как решается статус непризнанных республик, мы видим на примере Нагорного Карабаха, который зачистили за два месяца. Поэтому говорить о каких-либо концепциях, о поколениях — это все бла-бла-бла. Сейчас для Донбасса главное — это признание его самостоятельности или воссоединения с Россией», — сообщил бывший сотрудник ФСБ.