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Надо уходить от полицейщины: Стрелков и Пургин предложили Пушилину поменять строй в ДНР
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Надо уходить от полицейщины: Стрелков и Пургин предложили Пушилину поменять строй в ДНР

По мнению бывших лидеров ДНР, лучшее, что может быть сейчас с непризнанной республикой, — это смена руководства и формата власти

По мнению бывших лидеров ДНР, лучшее, что может быть сейчас с непризнанной республикой, — это смена руководства и формата власти Коллаж: © Daily Storm
Коллаж: © Daily Storm

Глава ДНР Денис Пушилин объявил о разработке доктрины «Русский Донбасс» — «платформе идеологического устройства республики», отражающей связи региона с Россией. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что лучшее, что Пушилин может сделать для республики, это подать в отставку. Бывший спикер парламента ДНР Андрей Пургин отметил, что идея Пушилина это просто очередной флешмоб властей региона, которые не могут наладить диалог с местным населением.


«Безусловно, доктрина для государства нужна, особенно на седьмом году существования. Не верю ни одной секунды, что Пушилин реализует доктрину «Русского Донбасса». Она должна быть жизнеспособна в головах жителей Донбасса, а не только на бумаге. Но они не считают власть своей, воспринимают как некое инопланетное создание», — сообщил Пургин.


По его мнению, ДНР в первую очередь нужно развивать деловые связи с Россией: «Если выражаться по-ленински, это архиважно». Он добавил, что в непризнанной республике на данный момент нет органов власти, а руководство региона имеет «султанские полномочия феодального формата».


«На сегодняшний день, чтобы такая доктрина работала, нужно, чтобы люди в нее верили. Если они воспринимают власть только как инструмент насилия, то результата не будет. Вы получите просто традицию жить с дулей в кармане, обычную профанацию, еще один флешмоб. Донецкая Республика проводит таких флешмобов около четырех тысяч в месяц. Этот будет чуть крупнее, потому что в нем принимает участие глава государства с неограниченными полномочиями», — отметил Пургин.


«У нас полицейское государство [ДНР]. Нужно менять формат власти, это будет первый шаг», — добавил он.


Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в беседе с Daily Storm сообщил, что скептически относится к любой идее Пушилина, потому что лучшее, что может глава непризнанной республики для региона, — это уволиться.


«Что касается пушилинских творений... Обсуждать их неинтересно. Лучшее, что мог бы сделать Денис Пушилин — это очистить место руководителя республики для кого-нибудь более приличного», — сказал он.


«Республики висят на волоске шесть лет. Как решается статус непризнанных республик, мы видим на примере Нагорного Карабаха, который зачистили за два месяца. Поэтому говорить о каких-либо концепциях, о поколениях — это все бла-бла-бла. Сейчас для Донбасса главное — это признание его самостоятельности или воссоединения с Россией», — сообщил бывший сотрудник ФСБ.


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13 декабря глава ДНР Денис Пушилин анонсировал разработку доктрины под названием «Русский Донбасс». По его словам, это будет платформа «идеологического устройства республики», которая будет отражать исторические связи Донбасса с Россией, а также мировоззренческую систему населения и его менталитет.


«В 2014 году мы знали, за что боремся и против чего. Сейчас мы действительно думаем о будущем как минимум на поколение вперед. <...> Нужно дать четкие определения понятиям, объяснить научно нашу общую позицию», — цитирует его слова «Донецкое агентство новостей».


12 октября Владимир Зеленский признался, что если не сможет закончить войну в Донбассе, то не видит смысла находиться на президентском посту. По его словам, он не собирается цепляться «ни за власть, ни за рейтинги». Зеленский также допустил возможность заключения мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным по Крыму.


Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, в ответ на это Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске.


#пургин #стрелков #днр #пушилин
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