Пашаев заявил, что Добровинский сам срежиссировал извинения от Ефремова

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал, что получил от артиста Михаила Ефремова письмо, в котором тот извинился за нелестные высказывания в адрес юриста в суде. Бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев убежден, что Добровинский сам срежиссировал извинения от актера. Об этом Пашаев заявил Daily Storm. Артист отбывает срок в колонии за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека.





«Когда человек теряет свою личность, свое лицо и когда у человека отсутствует достоинство, то он все что угодно может написать, — заявил Эльман Пашаев. — <...> Режиссером всего этого является лично Добровинский. Он же ему говорил, что если Пашаева будешь грязью обливать, то я тебе помогу с апелляцией. Он также ему говорил: будешь [Пашаева] грязью обливать, помогу с кассацией, но попросишь у меня прощения лично».





Бывший защитник Ефремова убежден, что для артиста, а также для адвоката Добровинского «нет ничего святого». Пашаев считает, что письмо актера с извинениями родным погибшего в аварии Сергея Захарова — также дело рук Александра Добровинского. «Предыдущее письмо пострадавшим тоже срежиссировал Добровинский. Это я точно знаю. Мы же адвокаты, общаемся друг с другом», — сказал он.





Эльман Пашаев считает, что Михаил Ефремов «готов всем писать, лишь бы на свободу выйти»: прокурору, судье, президенту России Владимиру Путину и даже «бездомным собакам». «Но дальше ничего не будет, потому что Добровинский исчерпал все возможности. Все, концерт окончен. Но пока старший сын не получит шесть миллионов 300 тысяч рублей, он не пойдет на примирение. Эти письма не влияют на снижение срока или пересмотр дела», — объяснил собеседник.





Александр Добровинский ранее 14 декабря рассказал ТАСС, что получил письмо от Михаила Ефремова с извинениями. «Он сообщил, что его поведение недостойно взрослого и сознательного человека», — поделился адвокат.





На вопрос корреспондента Daily Storm, может ли письмо Ефремова быть частью стратегии его адвокатов для условно-досрочного освобождения (УДО), Добровинский ответил: «Это очень глупая, абсурдная идея, потому что от меня не зависит его УДО».





«Я адвокат, который хорошо сделал свою работу. Я не вижу здесь исправления, но я думаю, что человек, скорее всего, переосознал то, что говорил на суде, и попросил у меня извинения. Это очень мило. Тем более что я не имею отношения к его судьбе», — сказал защитник потерпевшей стороны. Он благодарен Ефремову за то, что этот приговор, возможно, поставил точку «в нашей стране, когда богатые и знаменитые люди со связями выходили сухими из воды». «Нам удалось встряхнуть общество в этом плане. Я думаю, что это хороший пример», — отметил Добровинский.





Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в Москве. Актер на внедорожнике на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Получивший ранения водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Сам Ефремов не пострадал.





Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Суд посчитал, что исправление Ефремова невозможно без изоляции от общества. Актер был лишен водительских прав сроком на три года. 21 октября Ефремов выплатил по миллиону рублей в качестве компенсации трем официальным потерпевшим: вдове погибшего Маргарите Захаровой, ее сыну, а также брату водителя. Суд счел это смягчающим обстоятельствам и сократил актеру срок на полгода.