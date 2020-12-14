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Готовим с шеф-поваром: говядина с перцами
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Готовим с шеф-поваром: говядина с перцами

Мясо и овощи в одном блюде — всем понравится

Если вам надоели блюда из курицы, шеф-повар Василий Емельяненко поможет это исправить. Сегодня он поделился рецептом говядины с перцами — приготовление блюда не займет много времени и сил. Лучшие ингредиенты для него можно приобрести на московских фермерских ярмарках. Узнать, какая из них к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки». 


«Что-то новенькое просили? А то курица уже всем надоела. Давайте сделаем из говядины простой, быстрый и, самое главное, вкусный рецепт. Одно из любимых моих блюд — овощи с мясом. Почти раздельное питание», — пошутил шеф-повар.


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Для начала нужно собрать ингредиенты для блюда. Сегодня нам понадобятся:

— говядина, 350 грамм;

— одно яйцо;

— соевый соус, четыре столовые ложки;

— рисовый уксус, чайная ложка;

— крахмал, две столовые ложки;

— перец болгарский красный, зеленый — по половинке;

— лук репчатый — половина луковицы;

— чеснок, два-три зубчика;

— растительное масло для жарки, 150 миллилитров;

— имбирь свежий, чайная ложка;

— кунжут, соль, перец белый — по вкусу.


Можно готовить. Для начала нарежьте мясо тонкими пластинками и выложите в миску. Посолите и поперчите мясо по вкусу, добавьте соевый соус. Разбейте в миску яйцо, досыпьте крахмала и перемешайте.


Поставьте сковороду нагреваться — лучше всего использовать посуду с высокими бортами. Пока сковорода греется, нарежьте соломкой перец, перьями — лук, измельчите ножом чеснок и имбирь. За это время посуда должна была нагреться — налейте масла для жарки, выложите половину заготовленного мяса и обжарьте его полторы-две минуты.


Как только мясо перестало быть красным, выньте его из сковороды и повторите обжарку со второй половиной. После этого на том же масле пожарьте перец и лук — двух минут должно быть достаточно. Потом засыпьте всю говядину обратно к овощам, добавьте соуса, уксуса и сахара. Растворите в воде столовую ложку крахмала, вылейте ее в сковороду и перемешайте.


Финальный штрих — добавьте к блюду чеснок, имбирь и немного теплой воды. Перемешайте и выключите огонь. Выложите мясо с овощами на тарелку и посыпьте кунжутом.


В апреле 2019 года известный кремлевский повар Анатолий Галкин рассказал Daily Storm о предпочтениях Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Бориса Ельцина и других первых лиц государства, а также о том, что в обязательном порядке присутствует на обеденном столе главных политиков страны.


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