Не работают YouTube, Docs и GMail: глобальный сбой Google затронул почти все сервисы

На отключенные сервисы пожаловались пользователи в Германии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Польше и Испании. По данным сайта Downdetector, первые неполадки на сервисах Google были зафиксированы в 14:30 мск.





К 15:15-15:20 работа некоторых сервисов частично была восстановлена: в частности, пользователи смогли пользоваться YouTube и Google Docs. В то же время в американской корпорации предупредили, что неполадки могут продолжаться.