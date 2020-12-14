Не работают YouTube, Docs и GMail: глобальный сбой Google затронул почти все сервисы

В системе сайтов Google, предоставляющих услуги почты, хранения документов и видео, произошел глобальный сбой. В России не работают Google Docs и YouTube. Также невозможно войти в свой Google-аккаунт. Часто сервисы выдают «ошибку 500». Браузер Google Chrome продолжает функционировать. Основной сайт Google (поисковик) работает, но с большими задержками.
На отключенные сервисы пожаловались пользователи в Германии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Польше и Испании. По данным сайта Downdetector, первые неполадки на сервисах Google были зафиксированы в 14:30 мск.
К 15:15-15:20 работа некоторых сервисов частично была восстановлена: в частности, пользователи смогли пользоваться YouTube и Google Docs. В то же время в американской корпорации предупредили, что неполадки могут продолжаться.
11 декабря большой сбой в работе Google произошел на территории США, Мексики, Канады и Дании. Тогда пользователи также жаловались на нестабильность работы сервисов интернет-компании.