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Жилые дома, МФЦ и две школы: власти Москвы утвердили программу застройки «Горбушки»
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Жилые дома, МФЦ и две школы: власти Москвы утвердили программу застройки «Горбушки»

Новые объекты возведут на территории, которая охватывает более 562 тысяч квадратных метров

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал проект планировки территории, где располагается ТЦ «Горбушкин двор» (известный как «Горбушка»). На территории бывшей производственной зоны «Западный порт» будут построены жилые дома, школы и многофункциональный центр. Об этом сообщается на сайте правительства города.


«Помимо двух высотных жилых комплексов, тут появится многофункциональный общественный центр, а также два здания образовательной организации на 375 мест (школа — 250, дошкольное учреждение — 125) и 350 мест (школа — 225, дошкольное учреждение — 225) мест соответственно и административные здания», — заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.


«В отдельно стоящем общественно-жилом комплексе разместятся встроенные помещения для дошкольных групп на 180 воспитанников», — добавил столичный министр.


В частности, будут снесены бывшие производственные мощности предприятий «Московский телевизионный завод «Рубин» и «Московский трубный завод «Филит». На участке бывшей промышленной зоны планируется построить 562 тысячи квадратных метров недвижимости, где жилые помещения займут более 450 тысяч квадратных метров. Сроки реализации проекта пока не утверждены.


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Горбушка: как клуб по интересам превратился в ТЦ с платными туалетами

Записали воспоминания и мысли старожилов Горбушки о сносе рынка, владельцах и цикличной жизни цифровых форматов 21 августа 2017
Dailystorm - Горбушка: как клуб по интересам превратился в ТЦ с платными туалетами

В октябре 2019 года «Ведомости» писали, что владельцами «Горбушкина двора» считаются бизнесмены Алексей и Юрий Хотины. В заметке отмечалось, Алексей Хотин был арестован в апреле 2019 года по обвинению в растрате 7,5 миллиарда рублей банка «Югра». До этого против него было возбуждено еще одно уголовное дело — по факту хищения у «Югры» 283 миллиардов рублей.


#москва #собянин #жилье #горбушка
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