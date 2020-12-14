Жилые дома, МФЦ и две школы: власти Москвы утвердили программу застройки «Горбушки»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал проект планировки территории, где располагается ТЦ «Горбушкин двор» (известный как «Горбушка»). На территории бывшей производственной зоны «Западный порт» будут построены жилые дома, школы и многофункциональный центр. Об этом сообщается на сайте правительства города.





«Помимо двух высотных жилых комплексов, тут появится многофункциональный общественный центр, а также два здания образовательной организации на 375 мест (школа — 250, дошкольное учреждение — 125) и 350 мест (школа — 225, дошкольное учреждение — 225) мест соответственно и административные здания», — заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.





«В отдельно стоящем общественно-жилом комплексе разместятся встроенные помещения для дошкольных групп на 180 воспитанников», — добавил столичный министр.





В частности, будут снесены бывшие производственные мощности предприятий «Московский телевизионный завод «Рубин» и «Московский трубный завод «Филит». На участке бывшей промышленной зоны планируется построить 562 тысячи квадратных метров недвижимости, где жилые помещения займут более 450 тысяч квадратных метров. Сроки реализации проекта пока не утверждены.