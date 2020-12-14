В «Роскосмосе» опасаются, что США могут использовать Луну в военных целях

Замгендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев выразил опасения, что США могут использовать Луну в военных целях. Он пояснил, что в документах американской программы «Артемида» по отправке людей на Луну не прописан прямой запрет на осуществление военной деятельности на естественном спутнике Земли. Это «прямо или косвенно нарушает общепризнанные нормы международного космического права», подчеркнул Савельев.





«По нашему мнению, американские коллеги не исключают милитаризации космоса в случае необходимости», — заявил замгендиректора «Роскосмоса» на круглом столе в Совете Федерации, посвященном политике США в сфере освоения космоса, цитата по ТАСС.





«Скрытая формулировка [в соглашениях по программе «Артемида»] вызывает, в общем-то, опасения», — сказал Савельев. Представитель госкорпорации рассказал, что США планируют представить текст соглашения на сессии Комитета ООН по космосу в 2021 году. По его словам, Соединенные Штаты хотят создать глобальную коалицию единомышленников и привлечь к программе «Артемида» наибольшее число инвестиций и партнеров.





Действия США угрожают доступу РФ в космическое пространство, считает Савельев: «С учетом возможного принятия большинством участников космической деятельности концепции создания зон безопасности может появиться реальная угроза свободному доступу России к космическому пространству».





Вашингтон анонсировал лунную программу весной 2019 года. «Артемида» состоит из трех этапов. Первый — беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, второй — облет Луны с экипажем на борту, третий — высадка астронавтов на естественный спутник Земли в 2024 году.





Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее говорил, что Россия, скорее всего, не будет принимать крупномасштабного участия в проекте США по строительству окололунной станции в рамках «Артемиды». В нынешнем состоянии этот проект в основном необходим для решения задач американской стороны, объяснял Рогозин.