13 лет на двоих: россияне получили срок во Франции за драку на Евро-2016

Французский суд приговорил россиян Михаила Ивкина и Павла Косова к трем и десяти годам тюрьмы соответственно из-за драки на чемпионате Европы по футболу в 2016 году. Граждан РФ признали виновными в нанесении увечий английскому болельщику, рассказал адвокат Ивкина Жюльен Пинелли.





«Суд приговорил моего подзащитного к трем годам тюрьмы. Для Павла Косова — 10 лет тюрьмы», — сообщил юрист ТАСС.





Пинелли отметил, что Ивкин сможет в ближайшее время выйти на свободу и вернуться на родину. «Мы удовлетворены решением суда, которое позволит моему подзащитному выйти на свободу в ближайшее время», — заявил адвокат россиянина.





Прокурор требовал посадить Ивкина на пять лет, а Косова — на 15. Россияне обвинялись в «насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия» в составе организованной «группы лиц, преследующих насильственные цели».





Суд над Ивкиным и Косовым начался 7 декабря в Буше-дю-Рон. Фанаты были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму в Марселе, где содержатся уже на два года.





Болельщики обвиняются в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время чемпионата Европы — 2016. Сообщалось, что мужчина получили черепно-мозговую травму и остался инвалидом.





Адвокат Оливье Розато, представляющий интересы Бэйча, выступил на судебном заседании и резко высказался о российских болельщиках. «Они были там [на Евро-2016], чтобы убить. Бэйч — среднестатистический англичанин, единственным увлечением которого являются пабы, барбекю и его футбольный клуб»,— цитирует Розато Get French Football News.





Во время судебного заседания адвокаты россиян настаивали на невиновности своих подзащитных. Юристы подчеркивали, что действия Ивкина и Косова не были причиной серьезных травм английского фаната. При этом сам Бэйч, который на момент драки был сильно пьян, из-за травмы не помнит, как разворачивались события.





Британец отказался присутствовать на заседании. В ходе слушаний показания давал сын Бэйча. Молодой человек в 2016 году вернулся на родину из Австралии, чтобы ухаживать за отцом.





Во время чемпионата Европы по футболу во Франции в 2016 году произошли массовые беспорядки. Российские болельщики, после того как поединок их команды против сборной Англии закончился со счетом 1 : 1, прорвали оцепление на стадионе «Велодром». Они проникли в сектор английских фанатов и устроили драку. После этого беспорядки продолжились в центре Марселя.





В июле 2020 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что уголовное дело Косова и Ивкина не носит политического характера. «Это не имеет отношения к политике, очевидно совершенно. Они же приехали [во Францию] как футбольные фанаты», — сказал Песков. Он добавил, что МИД и дипмиссия РФ во Франции занимаются обеспечением и соблюдением прав этих россиян, которые обвиняются в совершении «совершенно очевидных противоправных действий».