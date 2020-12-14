«Спутник V» показал эффективность в 100% против тяжелых случаев COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» показала 100%-ную эффективность при лечении COVID-19 в тяжелых случаях, сообщили в РФПИ. Создатели отечественного препарата также отметили, что собираются подать документы для ускоренной регистрации лекарства в других странах.





«Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было», — говорится в сообщении компании.





В то же время отмечается, что на последнем этапе исследований эффективность российской вакцины составила уже 91,4%.





«Высокая эффективность вакцины «Спутник V» на уровне более 90% была подтверждена в каждой из трех контрольных точек клинических исследований... На основе полученных на сегодняшний день данных НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи подготовит отчет, который будет использован для подачи документов для ускоренной регистрации вакцины «Спутник V» в различных странах», — указали в РФПИ.





Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что российские бизнесмены хвастаются перед друг другом тем, сколько у них антител к COVID-19. При этом если среди элит российская вакцина популярна, то обычные граждане испытывают к препарату недоверие.





«Многие из элиты предпочтут умереть от вакцины, а не от вируса. Она вряд ли вас убьет», — заявил изданию топ-менеджер госбанка.





Кроме того, с FT побеседовал и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев: он указал, что только 42% россиян готовы привиться от коронавируса. Еще три бизнесмена рассказали журналистам, что президент России Владимир Путин так и не сделал прививку. Предприниматели отметили, что многие их коллеги прошли вакцинацию, чтобы снова получить доступ к встречам с главой государства.