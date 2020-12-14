В РПЦ написали программу для защиты от кибермошенников, собирающих пожертвования

IT-специалисты Выборгской епархии Русской православной церкви разработали программу для защиты верующих от сайтов-клонов, собирающих пожертвования от имени РПЦ. Она называется Labarum. Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ ранее опубликовал на официальном сайте перечень из 22 сайтов, «занимающихся сбором средств на церковные требы, но не имеющих официального отношения к РПЦ».





«Браузерное расширение, веб-защитник, который позволяет, имея уже в базе данных сайты, которые официально Русская православная церковь обнародовала, сразу вас предупреждать о том, что вы попали на мошеннический сайт», — рассказал ТАСС председатель епархиального отдела по делам молодежи Выборгской епархии протоиерей Артемий Литвинов.





По его словам, Синодальный отдел намерен «расширять базу» из сомнительных интернет-ресурсов. В частности, «веб-волонтеры будут отслеживать и узнавать, реально ли сайт принадлежит храму и действительно ли они принимают онлайн-записки».





«В последнее время наблюдается колоссальный взлет махинаций по карточкам и по интернету, поэтому, чтобы обезопасить верующих, мы и создали такого помощника», — подчеркнул протоиерей.





Отмечается, что Labarum предупредит о недобросовестности создателей сайта, если ресурс незаконно предлагает заказ треб в храмах или принадлежит лжесвященнослужителю. Программа была создана на средства епархии по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия. Она распространяется бесплатно.





Веб-защитник разработан для различных браузеров для компьютеров. В будущем предполагается разработать и версии для мобильных устройств. В РПЦ сообщили, что 15 декабря на YouTube-канале Выборгской епархии состоится презентация Labarum. С этого же дня программу можно будет скачать на официальном сайте епархии и в епархиальных сообществах в соцсетях.