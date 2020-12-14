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Армения и Азербайджан начали обмен пленными «всех на всех»
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Армения и Азербайджан начали обмен пленными «всех на всех»

Процесс будет проходить при участии российских миротворцев

Ереван и Баку начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех», сообщили в азербайджанской госкомиссии по вопросам пленных. Отмечается, что обмен будет осуществляться при участии российских миротворцев. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что страна будет «возвращать тех пленных, личности которых подтверждены Международным комитетом Красного Креста и Азербайджаном».


«В результате переговоров с участием международных организаций и российского миротворческого командования была достигнута договоренность с армянской стороной об обмене пленными и заложниками по принципу «всех на всех» и 14 декабря начался данный процесс», — заявили в Госкомиссии.


Sputnik Азербайджан, ссылаясь на Государственную комиссию по вопросам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники, отметил, что в группе освобожденных людей, прибывших в Азербайджан, есть Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров. Двое этих граждан были задержаны в 2014 году в Нагорном Карабахе. Аскерова приговорили к пожизненному заключению, а Гулиеву дали 22 года тюрьмы. Их обвинили в диверсии, убийстве подростка и армянского офицера.


Пашинян ранее во время обращения к нации сообщил о приближении к началу процесса обмена пленными и заложниками.


«Мы вплотную приблизились к началу процесса обмена пленными, возвращения наших пленных. Очень скоро ожидаем возвращения официально подтвержденной группы пленных», — объявил премьер-министр Армении.


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9 декабря Азербайджан передал Армении трех пленных, сообщил в Facebook штаб вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.


«По данным аппарата вице-премьер-министра Тиграна Авиняна, трое армянских пленных были переданы армянской стороне при посредничестве российской стороны», — говорится в заявлении.


Президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Ереван также вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Сражения велись с 27 сентября.


Документ предусматривает размещение в регионе российских миротворцев. Наблюдательные посты стоят вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет непризнанную республику и Армению. Миротворцы круглосуточно следят за обстановкой. Всего в регионе будут находиться около двух тысяч российских военных.


#азербайджан #армения #обмен пленными
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