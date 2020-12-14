Армения и Азербайджан начали обмен пленными «всех на всех»

Ереван и Баку начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех», сообщили в азербайджанской госкомиссии по вопросам пленных. Отмечается, что обмен будет осуществляться при участии российских миротворцев. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что страна будет «возвращать тех пленных, личности которых подтверждены Международным комитетом Красного Креста и Азербайджаном».





«В результате переговоров с участием международных организаций и российского миротворческого командования была достигнута договоренность с армянской стороной об обмене пленными и заложниками по принципу «всех на всех» и 14 декабря начался данный процесс», — заявили в Госкомиссии.





Sputnik Азербайджан, ссылаясь на Государственную комиссию по вопросам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники, отметил, что в группе освобожденных людей, прибывших в Азербайджан, есть Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров. Двое этих граждан были задержаны в 2014 году в Нагорном Карабахе. Аскерова приговорили к пожизненному заключению, а Гулиеву дали 22 года тюрьмы. Их обвинили в диверсии, убийстве подростка и армянского офицера.





Пашинян ранее во время обращения к нации сообщил о приближении к началу процесса обмена пленными и заложниками.





«Мы вплотную приблизились к началу процесса обмена пленными, возвращения наших пленных. Очень скоро ожидаем возвращения официально подтвержденной группы пленных», — объявил премьер-министр Армении.