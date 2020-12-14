Советовали повеситься: солдат Шамсутдинов пожаловался на психиатров

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в воинской части в Забайкалье, в суде пожаловался на психиатров. По словам Шамсутдинова, специалисты московского института имени Сербского прямо говорили ему, что следовало свести счеты с жизнью. Защита солдата настаивает на проведении новой экспертизы. Суд также допросит психиатров, признавших Шамсутдинова вменяемым.





«Когда меня спрашивали про то, как всё произошло, я сказал, что, если бы меня окунули в унитаз, я бы повесился. Она сказала, что лучше бы я так и сделал, тогда ничего этого не было бы», — сказал солдат.





«Другому специалисту я рассказывал, что меня заставляли стирать носки, а он сказал, что не видит в этом большой проблемы и лучше бы я их постирал, чем так, как получилось. Я считаю, что это показывает предвзятое отношение», — добавил Шамсутдинов.





Его адвокаты выразили мнение, что заключение психиатрической экспертизы выполнено так, чтобы Шамсутдинова признали виновным. После этого сторона обвинения ходатайствовала о необходимости допроса трех из четырех специалистов института имени Сербского.