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Советовали повеситься: солдат Шамсутдинов пожаловался на психиатров
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Советовали повеситься: солдат Шамсутдинов пожаловался на психиатров

Суд допросит специалистов столичного института имени Сербского

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в воинской части в Забайкалье, в суде пожаловался на психиатров. По словам Шамсутдинова, специалисты московского института имени Сербского прямо говорили ему, что следовало свести счеты с жизнью. Защита солдата настаивает на проведении новой экспертизы. Суд также допросит психиатров, признавших Шамсутдинова вменяемым.


«Когда меня спрашивали про то, как всё произошло, я сказал, что, если бы меня окунули в унитаз, я бы повесился. Она сказала, что лучше бы я так и сделал, тогда ничего этого не было бы», — сказал солдат.


«Другому специалисту я рассказывал, что меня заставляли стирать носки, а он сказал, что не видит в этом большой проблемы и лучше бы я их постирал, чем так, как получилось. Я считаю, что это показывает предвзятое отношение», — добавил Шамсутдинов.


Его адвокаты выразили мнение, что заключение психиатрической экспертизы выполнено так, чтобы Шамсутдинова признали виновным. После этого сторона обвинения ходатайствовала о необходимости допроса трех из четырех специалистов института имени Сербского.


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Солдат Шамсутдинов отказался извиняться перед вдовой мучившего его офицера

Военнослужащий рассказал, что лейтенант Пьянков давал поручения контрактникам издеваться над ним задолго до трагедии 2 декабря 2020
Dailystorm - Солдат Шамсутдинов отказался извиняться перед вдовой мучившего его офицера

О предвзятости психиатров Шамсутдинов рассказывал своему отцу, Салиму. Мужчина полагает, что сотрудники центра в Москве выполнили свою работу «некачественно, недобросовестно». «Они с самого начала были уверены, что Рамиль виновен. Они просто написали филькину грамоту и выполнили указание следователя, что Рамиль является вменяемым», — сообщил «Подъему» Шамсутдинов-старший.


Он полагает, что сын из--за отсутствия сна и постоянных унижений в момент расстрела сослуживцев и офицеров был в «состоянии глубочайшего аффекта». «Каждый свидетель подтверждает, что за три месяца службы в этой части его постоянно унижали, оскорбляли, не давали спать, ненужные спортивные наряды назначали», — сказал Салим Шамсутдинов. «Произошедшее – это последствия того, что над ним творили старослужащие и офицеры», — считает он.


Трагедия произошла 25 октября 2019 года, когда во время смены караула в воинской части в Забайкалье Шамсутдинов застрелил двоих офицеров и шестерых сослуживцев. Еще двое были ранены. СКР возбудил в отношении рядового дело по статье об убийстве двух или более лиц.


В Минобороны после трагедии заявили, что у Шамсутдинова был нервный срыв, спровоцированный «личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы». Позднее глава забайкальского комитета солдатских матерей Валентина Мордова рассказала Daily Storm, что сослуживцы опускали Шамсутдинова головой в унитаз и били. Командование части признало факт дедовщины.


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Dailystorm - Семьи убитых солдатом Шамсутдиновым требуют взыскать с него почти 37 миллионов рублей

В январе солдат написал письмо родным и близким погибших от его руки. В своем обращении военнослужащий попросил простить его за содеянное, отметив: он сожалеет, что не смог сдержаться в тяжелой ситуации. По словам Шамсутдинова, после издевательств у него не оставалось другого выхода. Солдат также признался, что всегда хотел служить, но не думал, что армия — это «такой ад». 


Заметка дополняется


#издевательства #суд #шамсутдинов #центр сербского
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