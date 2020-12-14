В Саудовской Аравии сообщили об атаке заминированной лодки на танкер в Джидде

«Террористическое нападение на танкер по перевозке топлива произошло в Джидде. Нападение было устроено с использованием заминированной лодки и привело к пожару, который удалось потушить, авария не привела к травмам или гибели людей, а также к повреждению разгрузочного топлива и поставки энергоносителей», — объявило Минэнерго Саудовской Аравии, как передает местное телевидение.





Отмечается, что атака произошла после нападения на другое судно в Эль-Шукайке, распределительную станцию ​​нефтепродуктов в северной Джидде и плавучую разгрузочную платформу распределительной станции нефтепродуктов в Джизане.





Ранее капитан судна рассказал телеканалу Al-Arabiya, что от взрыва пострадало одно из хранилищ. Он также заявил, что по танкеру, вероятно, был нанесен удар извне, а до нападения рядом с кораблем курсировали маленькие катера.





«Доклад, подготовленный компанией — владельцем судна, подтверждает, что удар был нанесен извне. Но мы точно не знаем причины взрыва», — подчеркнул капитан танкера.





После взрыва власти Саудовской Аравии временно закрыли порт.





На танкере BW Rhine, находившемся неподалеку от порта Джидды, минувшей ночью произошел взрыв. В сингапурской компании Hafnia сообщили, что пожар был быстро потушен. Никто из членов экипажа судна не пострадал.