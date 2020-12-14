Новости
Новости
St
В Саудовской Аравии сообщили об атаке заминированной лодки на танкер в Джидде
Новости

В Саудовской Аравии сообщили об атаке заминированной лодки на танкер в Джидде

В результате нападения жертв нет и ущерба нефтяному терминалу не нанесено

В порту города Джидда в Саудовской Аравии произошел взрыв на сингапурском танкере с топливом BW Rhine. В Минэнерго страны назвали инцидент терактом и сообщили, что судно атаковала заминированная лодка. Отмечается, что пострадавших среди членов экипажа нет, нефтяному терминалу ущерба также не было нанесено.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


«Террористическое нападение на танкер по перевозке топлива произошло в Джидде. Нападение было устроено с использованием заминированной лодки и привело к пожару, который удалось потушить, авария не привела к травмам или гибели людей, а также к повреждению разгрузочного топлива и поставки энергоносителей», — объявило Минэнерго Саудовской Аравии, как передает местное телевидение.


Отмечается, что атака произошла после нападения на другое судно в Эль-Шукайке, распределительную станцию ​​нефтепродуктов в северной Джидде и плавучую разгрузочную платформу распределительной станции нефтепродуктов в Джизане.


Ранее капитан судна рассказал телеканалу Al-Arabiya, что от взрыва пострадало одно из хранилищ. Он также заявил, что по танкеру, вероятно, был нанесен удар извне, а до нападения рядом с кораблем курсировали маленькие катера.


«Доклад, подготовленный компанией владельцем судна, подтверждает, что удар был нанесен извне. Но мы точно не знаем причины взрыва», — подчеркнул капитан танкера.


После взрыва власти Саудовской Аравии временно закрыли порт. 


На танкере BW Rhine, находившемся неподалеку от порта Джидды, минувшей ночью произошел взрыв. В сингапурской компании Hafnia сообщили, что пожар был быстро потушен. Никто из членов экипажа судна не пострадал.


#теракт #саудовская аравия #взрыв
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»