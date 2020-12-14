France Football назвал Льва Яшина лучшим вратарем в истории

France Football опросил 177 журналистов из ведущих мировых изданий. Они выбрали на каждую позицию по лучшему футболисту за всю историю. Победители опроса составили символическую «Команду мечты».





Соперниками Яшина были такие голкиперы, как англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Тома Н'Коно, датчанин Петер Шмейхель и Эдвин ван дер Сар из сборной Нидерландов. Нойер и Буффон при этом еще являются действующими спортсменами.





На протяжении всей карьеры Яшин защищал цвета московского «Динамо». В составе столичного клуба голкипер выиграл три Кубка СССР, а также пять раз становился чемпионом СССР. В советскую сборную страж ворот вызывался в период с 1954-го по 1970 год. Яшин был признан лучшим вратарем XX века по версии ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar. Советский голкипер также входит в список лучших игроков XX века.





Чаще всех «Золотой мяч» получал выступающий за «Барселону» Лионель Месси — он удостаивался награды шесть раз. Из советских футболистов, кроме Яшина, «Золотой мяч» получали еще два человека: в 1975 году — форвард Олег Блохин, в 1986-м — нападающий Игорь Беланов.





Ранее в столичном департаменте культурного наследия сообщили, что специалисты отреставрируют памятник Льву Яшину в Москве до 2022 года. Первый монумент (автор — скульптор Александр Рукавишников) был установлен в 1997 году на аллее спортивной славы стадиона «Лужники».





Кроме того, в столице есть памятники Яшину около стадиона «Динамо» и на «Аллее Российской славы» напротив главного входа в здание Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Также в Москве установлена мемориальная доска на доме, где голкипер проживал с 1964-го по 1990 год (Чапаевский переулок, дом 18/1), а также памятник на Ваганьковском кладбище авторства Вячеслава Клыкова.