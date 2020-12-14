Беглов поручил усилить проверки ресторанов и кафе в Петербурге

9 декабря губернатор Северной столицы сказал, что готов смягчить коронавирусные ограничения, если ситуация улучшится и число заболевших начнет снижаться.





Ранее ряд баров и кафе Санкт-Петербурга выступили против введенных властями города коронавирусных ограничений на работу предприятий общепита в новогодние праздники. Они хотели продолжить принимать посетителей, несмотря на запреты. Заведения заявили о себе на портале проекта «Карта сопротивления». Основатель движения говорил, что на карте появится около 200 предприятий общепита.





По распоряжению властей бары и рестораны в Петербурге открыты до 23:00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00.