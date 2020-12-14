Беглов поручил усилить проверки ресторанов и кафе в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил в период новогодних праздников усилить проверку кафе, ресторанов и других объектов общественного питания. Рейды будут проводить сотрудники Роспотребнадзора, полиции и СКР.
«Обращаюсь ко всем главам районов и профильных комитетов: усильте работу по проведению рейдов», — приводятся на сайте Смольного слова главы города.
Беглов также поручил усилить контроль за соблюдением санитарных норм в общественном транспорте. С 1 декабря в городе был проверен 561 объект торговли, общественного питания, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг.
9 декабря губернатор Северной столицы сказал, что готов смягчить коронавирусные ограничения, если ситуация улучшится и число заболевших начнет снижаться.
Ранее ряд баров и кафе Санкт-Петербурга выступили против введенных властями города коронавирусных ограничений на работу предприятий общепита в новогодние праздники. Они хотели продолжить принимать посетителей, несмотря на запреты. Заведения заявили о себе на портале проекта «Карта сопротивления». Основатель движения говорил, что на карте появится около 200 предприятий общепита.
По распоряжению властей бары и рестораны в Петербурге открыты до 23:00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00.