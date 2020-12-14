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Союз армян России призвал Баку наказывать за публикацию кадров с осквернением могил в Карабахе
Ара Абрамян заявил, что Ереван уважительно относится к священным объектам и могилам погибших азербайджанцев Коллаж: © Daily Storm
Эксклюзив DS Новости

Союз армян России призвал Баку наказывать за публикацию кадров с осквернением могил в Карабахе

Ара Абрамян заявил, что Ереван уважительно относится к священным объектам и могилам погибших азербайджанцев

Коллаж: © Daily Storm

Азербайджан отчитался о задержании четверых военных, подозреваемых в осквернении могил и надругательствах над телами армянских солдат. Глава Союза армян России Ара Абрамян в беседе с Daily Storm отметил, что если Баку действует искренне в этом направлении, то это, безусловно, шаг в сторону восстановления отношений между странами. Также Абрамян призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева запретить гражданам республики выкладывать в соцсетях кадры с осквернением могил и надругательствами над телами погибших граждан Армении.


«То, что они заметили, как азербайджанские солдаты оскверняют кладбища, церкви и так далее уже позитивный момент, это хорошо. Самое главное — чтобы это не было просто так, чтобы показать, что они что-то делают [в этом направлении]. У нас полноценной веры к Азербайджану, к сожалению, нет. Чтобы ее восстановить, нужно время и конкретные шаги со стороны Баку. Дело не только в том, чтобы просто наказать в данном случае четверых. Мы хотим, чтобы этого [осквернения могил и церквей] больше никогда не было», — заявил Абрамян.


Президент Союза армян России также призвал Алиева запретить своим гражданам публиковать в соцсетях видео и фото с осквернением армянских могил, издевательствами над телами погибших и так далее. Он подчеркнул, что такой шаг свидетельствовал бы о том, что Баку действительно готов к восстановлению отношений.


«Народ в Азербайджане ведь на самом деле хороший, проблема лишь в идеологии. Кроме того, совершавших подобные поступки ведь намного больше, чем четыре человека. Среди них и турки, и наемники всякие. И они сами это все размещают в соцсетях. И нужно, чтобы они перестали это делать, это варварство. Даже если Алиев хотя бы запретит [гражданам Азербайджана] размещать в соцсетях кадры осквернения могил, отрезанных голов и так далее, то это бы уже было бы хорошо», — добавил бизнесмен.


Абрамян подчеркнул, что осквернителям необходимо помнить о неотвратимости наказания со стороны закона, который должен быть суров, но справедлив. Армянская сторона, напомнил он, не оскорбляла память погибших жителей соседней республики, хотя возможности для этого были.


«Например, единственная мечеть в Шуши не была разрушена, ее восстановили за счет государства, никто ее не ломал. <...> У Алиева должно хватить мудрости, чтобы сказать: «У нас с армянами будет тысячелетний мир». Нам, армянам, нужно, чтобы не было войны, не ломали церкви, не было погибших. И у Алиева есть шанс войти в историю в качестве человека, который принес мир», отметил Абрамян.


14 декабря стало известно, что в Азербайджане арестовали четверых военнослужащих по обвинению в надругательствах над телами убитых армянских военных и принадлежащих армянам могил. В частности, солдат заподозрили в разрушении каменных плит на армянских могилах в селе Мадатли Ходжавендского района.


В Генпрокуратуре республики подчеркнули, что подобные преступные действия неуместны, а все, кто их совершают, будут привлечены к ответственности.


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Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку

Информация о том, что он покинул пост главы правительства Армении, появилась накануне в Telegram-каналах 14 декабря 2020
Dailystorm - Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает в том числе размещение в регионе российских миротворцев. Они будут контролировать всю линию соприкосновения и Лачинский коридор. Армянские военные должны покинуть непризнанную республику.


Основу контингента российских миротворческих сил составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Наблюдательные посты стоят вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах и Армению. Миротворцы круглосуточно мониторят обстановку.


#азербайджан #абрамян #армения #нагорный карабах
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