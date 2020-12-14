Новости
Новости
St
В Институте Гамалеи поздравили американцев с началом массовой вакцинации от COVID-19
Новости

В Институте Гамалеи поздравили американцев с началом массовой вакцинации от COVID-19

В США нью-йоркская медсестра первой в стране привилась вакциной BioNTech и Pfizer от коронавируса

В США медсестра, работающая в больнице в нью-йоркском районе Куинс, первой в стране получила вакцину от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев поздравил американцев с началом массовой вакцинации и отметил, что в нынешней ситуации не стоит обращать внимание на то, сколько человек участвовали в испытаниях препарата перед его запуском.


«Я врач по специальности и должен радоваться такому шагу в любое время, когда начинается какая-то акция, способствующая укреплению здоровья населения в любой точке земного шара. Я считаю, что любой нормальный человек должен быть рад, если в какой-либо стране начали прививочную кампанию. Этому можно только радоваться, больше никак», — отметил в беседе с Daily Storm Виктор Зуев.


Ученый заявил, что сегодня, когда «пандемия не прекратилась, а люди продолжают заражаться и заболевать», не стоит обсуждать, сколько человек участвовали в испытаниях препаратов от коронавируса и можно ли начинать вакцинацию. Нужно в первую очередь думать о том, что «люди умирают в это время», подчеркнул Зуев.


Ранее 14 декабря президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что в стране сделали первую прививку от новой коронавирусной инфекции. «Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!»заявил глава государства в Twitter.


Вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech получила медсестра, работающая в больнице в нью-йоркском районе Куинс. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что это «первая прививка [от COVID-19], сделанная в штате Нью-Йорк и, вероятно, в Соединенных Штатах».


«Эта вакцина крайне важна, потому что, как мне кажется, ее применение положит начало завершению войны (пандемии). Это начало финальной главы книги», — отметил Куомо.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

Хакеры получили доступ к данным о вакцинах от коронавируса Pfizer и BioNTech

Речь идет о документах на регистрацию препарата 10 декабря 2020
Dailystorm - Хакеры получили доступ к данным о вакцинах от коронавируса Pfizer и BioNTech

Накануне американский иммунолог Монсеф Слауи сообщил, что власти США планируют вакцинировать от коронавируса 100 миллионов жителей страны до конца I квартала 2021 года. Как рассказал врач, нуждающиеся получат до конца декабря 40 миллионов доз препарата, а в январе — еще 50-80 миллионов доз.


В тот же день глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что американский препарат Pfizer защитит человека от коронавируса на четыре-пять месяцев, тогда как российская вакцина от коронавируса «Спутник V» предлагает двухлетний иммунитет. По его словам, это следует из платформ, на которых создавались вакцины. Ученый подчеркнул, что населению необходимо привиться до того, как защитное действие вакцин закончится.


#сша #вакцина #вакцинация #коронавирус #институт гамалеи
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»