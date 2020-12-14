В Институте Гамалеи поздравили американцев с началом массовой вакцинации от COVID-19

В США медсестра, работающая в больнице в нью-йоркском районе Куинс, первой в стране получила вакцину от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев поздравил американцев с началом массовой вакцинации и отметил, что в нынешней ситуации не стоит обращать внимание на то, сколько человек участвовали в испытаниях препарата перед его запуском.





«Я врач по специальности и должен радоваться такому шагу в любое время, когда начинается какая-то акция, способствующая укреплению здоровья населения в любой точке земного шара. Я считаю, что любой нормальный человек должен быть рад, если в какой-либо стране начали прививочную кампанию. Этому можно только радоваться, больше никак», — отметил в беседе с Daily Storm Виктор Зуев.





Ученый заявил, что сегодня, когда «пандемия не прекратилась, а люди продолжают заражаться и заболевать», не стоит обсуждать, сколько человек участвовали в испытаниях препаратов от коронавируса и можно ли начинать вакцинацию. Нужно в первую очередь думать о том, что «люди умирают в это время», подчеркнул Зуев.





Ранее 14 декабря президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что в стране сделали первую прививку от новой коронавирусной инфекции. «Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!» — заявил глава государства в Twitter.





Вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech получила медсестра, работающая в больнице в нью-йоркском районе Куинс. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что это «первая прививка [от COVID-19], сделанная в штате Нью-Йорк и, вероятно, в Соединенных Штатах».





«Эта вакцина крайне важна, потому что, как мне кажется, ее применение положит начало завершению войны (пандемии). Это начало финальной главы книги», — отметил Куомо.