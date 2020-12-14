В Институте Гамалеи поздравили американцев с началом массовой вакцинации от COVID-19

В США медсестра, работающая в больнице в нью-йоркском районе Куинс, первой в стране получила вакцину от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев поздравил американцев с началом массовой вакцинации и отметил, что в нынешней ситуации не стоит обращать внимание на то, сколько человек участвовали в испытаниях препарата перед его запуском.
«Я врач по специальности и должен радоваться такому шагу в любое время, когда начинается какая-то акция, способствующая укреплению здоровья населения в любой точке земного шара. Я считаю, что любой нормальный человек должен быть рад, если в какой-либо стране начали прививочную кампанию. Этому можно только радоваться, больше никак», — отметил в беседе с Daily Storm Виктор Зуев.
Ученый заявил, что сегодня, когда «пандемия не прекратилась, а люди продолжают заражаться и заболевать», не стоит обсуждать, сколько человек участвовали в испытаниях препаратов от коронавируса и можно ли начинать вакцинацию. Нужно в первую очередь думать о том, что «люди умирают в это время», подчеркнул Зуев.
Ранее 14 декабря президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что в стране сделали первую прививку от новой коронавирусной инфекции. «Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!» — заявил глава государства в Twitter.
Вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech получила медсестра, работающая в больнице в нью-йоркском районе Куинс. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что это «первая прививка [от COVID-19], сделанная в штате Нью-Йорк и, вероятно, в Соединенных Штатах».
«Эта вакцина крайне важна, потому что, как мне кажется, ее применение положит начало завершению войны (пандемии). Это начало финальной главы книги», — отметил Куомо.
Накануне американский иммунолог Монсеф Слауи сообщил, что власти США планируют вакцинировать от коронавируса 100 миллионов жителей страны до конца I квартала 2021 года. Как рассказал врач, нуждающиеся получат до конца декабря 40 миллионов доз препарата, а в январе — еще 50-80 миллионов доз.
В тот же день глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что американский препарат Pfizer защитит человека от коронавируса на четыре-пять месяцев, тогда как российская вакцина от коронавируса «Спутник V» предлагает двухлетний иммунитет. По его словам, это следует из платформ, на которых создавались вакцины. Ученый подчеркнул, что населению необходимо привиться до того, как защитное действие вакцин закончится.