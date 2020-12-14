В Британии выявили более тысячи случаев заражения новым типом коронавируса

В Великобритании выявили новый вид коронавируса, который распространяется быстрее, чем COVID-19. Об этом заявляет The Guardian со ссылкой на главу Минздрава Мэтта Хэнкока. Министр подчеркнул, что в стране зафиксировали более тысячи заражений этой разновидностью вируса.





«Мы идентифицировали новую разновидность коронавируса. Это может объяснить быстрое распространение [вируса] на юго-востоке Англии. <...> Мы в настоящее время выявили более тысячи случаев этой разновидности, главным образом на юге Англии», — сообщил Хэнкок.





Глава Минздрава отметил, что Великобритания передала данные о новом типе коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Похожие варианты вируса были в последние месяцы обнаружены в других странах», — заявил Хэнкок.





Он подчеркнул, что «пока ничего не указывает на то, что этот новый вариант чаще вызывает тяжелые формы заболевания». К тому же считается: вероятность того, что от этой разновидности не будет защищать вакцинация, крайне низка.