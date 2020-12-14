В Британии выявили более тысячи случаев заражения новым типом коронавируса

В Великобритании выявили новый вид коронавируса, который распространяется быстрее, чем COVID-19. Об этом заявляет The Guardian со ссылкой на главу Минздрава Мэтта Хэнкока. Министр подчеркнул, что в стране зафиксировали более тысячи заражений этой разновидностью вируса.
«Мы идентифицировали новую разновидность коронавируса. Это может объяснить быстрое распространение [вируса] на юго-востоке Англии. <...> Мы в настоящее время выявили более тысячи случаев этой разновидности, главным образом на юге Англии», — сообщил Хэнкок.
Глава Минздрава отметил, что Великобритания передала данные о новом типе коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Похожие варианты вируса были в последние месяцы обнаружены в других странах», — заявил Хэнкок.
Он подчеркнул, что «пока ничего не указывает на то, что этот новый вариант чаще вызывает тяжелые формы заболевания». К тому же считается: вероятность того, что от этой разновидности не будет защищать вакцинация, крайне низка.
В Великобритании с начала пандемии зафиксировали более 1,8 миллиона случаев заражения COVID-19, свыше 64 тысяч граждан скончались. В связи с этим в стране ужесточают ограничения для борьбы с пандемией. Например, в Лондоне и некоторых регионах на юго-востоке страны с 16 декабря закроются бары, пабы, кафе и рестораны. Теперь они будут работать только навынос и доставлять еду на дом.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире на 14 декабря достигло 72 266 665. Жертвами инфекции стали 1 612 611 человек. Лидируют по количеству выявленных случаев COVID-19 США — 16 256 754 заболевших и 299 177 скончавшихся. На втором месте — Индия (9 884 100 и 143 355), на третьем — Бразилия (6 901 952 и 181 402).