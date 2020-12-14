США ввели санкции против Турции за С-400

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и трех граждан страны, сообщается на сайте Минфина США. Вашингтон наложил ограничения на Демира и секретариат оборонной промышленности в связи с тем, что Турция закупила российские С-400, отметил госсекретарь Майк Помпео. Турецкая сторона пригрозила предпринять ответные меры, говорится в заявлении МИД страны.





Власти США ввели санкции в рамках CAATSA — закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В Reuters, ссылаясь на источники, отмечалось, что Штаты собирались внести Демира и Управление оборонной промышленности Турции в черный список из-за покупок российских зенитных ракетных систем. Позже госсекретарь США Майк Помпео подтвердил информацию о причинах введения ограничений.





«Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Управления оборонной промышленности Турции <...> за сознательное заключение значительных сделок с «Рособоронэкспортом», главным органом экспорта вооружений России, в виде покупок зенитных ракетных систем С-400», — отметил Помпео.





Он добавил, что США будут в полной мере вводить санкции против других стран за «значительные» транзакции с оборонным сектором России.





В Министерстве иностранных дел Турции осудили решение Штатов ввести санкции из-за С-400 и заявили, что предпримут ответные меры, которые отрицательно повлияют на взаимоотношения двух стран. В заявлении МИД отмечается, что слова США о том, что С-400 создают уязвимость с точки зрения систем НАТО, не имеют оснований.





«Турция предложила создать техническую рабочую группу с участием НАТО, и неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, вне политических предубеждений. Мы приглашаем США пересмотреть это несправедливое санкционное решение», — добавили в министерстве.





Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что санкции США не добавляют государству авторитета в сфере военно-технического сотрудничества.





«Это очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных, односторонних принудительных мер, которыми США пользуются многие годы налево и направо. Это не добавляет им авторитета на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда», — заявил Лавров.