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США ввели санкции против Турции за С-400
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США ввели санкции против Турции за С-400

В черный список попали Управление оборонной промышленности страны и его глава Исмаил Демир

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и трех граждан страны, сообщается на сайте Минфина США. Вашингтон наложил ограничения на Демира и секретариат оборонной промышленности в связи с тем, что Турция закупила российские С-400, отметил госсекретарь Майк Помпео. Турецкая сторона пригрозила предпринять ответные меры, говорится в заявлении МИД страны.


Власти США ввели санкции в рамках CAATSA — закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В Reuters, ссылаясь на источники, отмечалось, что Штаты собирались внести Демира и Управление оборонной промышленности Турции в черный список из-за покупок российских зенитных ракетных систем. Позже госсекретарь США Майк Помпео подтвердил информацию о причинах введения ограничений.


«Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Управления оборонной промышленности Турции <...> за сознательное заключение значительных сделок с «Рособоронэкспортом», главным органом экспорта вооружений России, в виде покупок зенитных ракетных систем С-400», — отметил Помпео.


Он добавил, что США будут в полной мере вводить санкции против других стран за «значительные» транзакции с оборонным сектором России.


В Министерстве иностранных дел Турции осудили решение Штатов ввести санкции из-за С-400 и заявили, что предпримут ответные меры, которые отрицательно повлияют на взаимоотношения двух стран. В заявлении МИД отмечается, что слова США о том, что С-400 создают уязвимость с точки зрения систем НАТО, не имеют оснований.


«Турция предложила создать техническую рабочую группу с участием НАТО, и неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, вне политических предубеждений. Мы приглашаем США пересмотреть это несправедливое санкционное решение», — добавили в министерстве.


Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что санкции США не добавляют государству авторитета в сфере военно-технического сотрудничества.


«Это очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных, односторонних принудительных мер, которыми США пользуются многие годы налево и направо. Это не добавляет им авторитета на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда», — заявил Лавров.


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В начале декабря в проект оборонного бюджета США на 2021 год вошли санкции против Турции и газопровода «Северный поток — 2». Американские законодатели потребовали ввести персональные санкции против республики из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. В проекте предлагалось обязать президента США принять ограничительные меры против минимум пяти турецких чиновников, которые участвовали в заключении сделки.


#турция #сша #санкции
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