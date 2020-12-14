В ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» оценили инициативу о лишении свободы за клевету

Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект о лишении свободы за клевету, в том числе в интернете. Сейчас за это предусмотрено наказание в виде штрафа до миллиона рублей или исправительные работы. В ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» в беседе с Daily Storm отметили, что документ требует изучения и согласования с юристами, чтобы избежать злоупотребления этими поправками. В КПРФ добавили, что инициатива Вяткина направлена на борьбу с мнением людей в интернете, которую высокопоставленные лица могут посчитать клеветой.





«Преступность в Сети растет каждый день, мы это все чувствуем на себе. Но насколько штрафы остановят преступников — пока не совсем ясно. Когда мы увидим, что статистика говорит в пользу таких решений, то, безусловно, мы поддержим. Нужно смотреть на раскрываемость: насколько ужесточение наказания за то или иное преступление способствует уменьшению их числа», — заметил замглавы комитета Госдумы по образованию, представитель ЛДПР Максим Зайцев.





«Также возникает вопрос по поводу эффективности расследования. Например, есть банковские мошенники. Вроде бы с ними борются, но при этом они все равно каждому из нас звонят. Нужно информировать жителей о том, как были наказаны преступники за то или иное преступление», — добавил депутат.





Зайцев подчеркнул, что материальные штрафы и тюремное наказание, безусловно, нужны, но только в том случае, если того действительно требует ситуация. Кроме того, есть еще одна проблема, сообщил он.





«Не получится ли так, что следственные органы в погоне за статистикой просто будут наказывать, допустим, родителей, которые собирают по копейке для своих детей? То есть вместо поиска настоящих преступников они будут обвинять тех, кого легче найти. Нужно этот законопроект изучить, это определенно. Но работу в этом направлении проводить необходимо в любом случае», — указал депутат.





Заместитель главы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов в беседе с Daily Storm не исключил, что вместо одобрения такого документа, возможно, лучше переписать весь закон «О клевете».





«Если мы что-то утяжеляем, что нужно переделать все, что связано с клеветой, а не только две-три позиции. Грандиозного дисбаланса быть не должно. Господин Вяткин как опытный юрист должен это знать. Ответственность нужно повышать. Например, в интернет полно мата, клеветы. Для очищения от словесного поноса-мата действительно, такие меры могут помочь, например, в тягчайших случаях», — сообщил депутат.





«Но на мой взгляд, достаточно лишь ограничиться техническим или материальным наказанием. При этом наказание за мат в интернете должно быть таким же, как в обычной жизни. Не должно быть дисбаланса наказания», — сказал он.





Нилов также напомнил, что наказание за клевету в случае одобрения документа будет тяжелее, чем за физическое насилие, например, рукоприкладство в семье, которое в России декриминализировано.





«В этом случае дисбаланс не только одной статьи УК приводит к хаосу во всем кодексе. Насильники-убийцы отделываются штрафом или условным сроком. Ведь тогда надо и другие статьи утяжелять, чтобы корреляция не нарушалась. Поэтому в обязательном порядке должны сделать заключения юристы, иначе перевернем всю лодку закона и справедливости», — подчеркнул он.





Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, представитель КПРФ Александр Ющенко заявил, что законопроект Вяткина направлен не столько на защиту граждан от клеветы, сколько будет использоваться в интересах высокопоставленных лиц.





«В ситуации, когда идет радикализация общества, в том числе из-за некоторых решений «Единой России», все понимают, что недовольство людей сильно растет. Тенденция принятия многих резонансных законов, которые усиливают полицейщину, налицо. Но закручивание гаек возможно, когда есть резьба. Когда резьба сорвется, конструкция рухнет», — образно отметил политик.





«Интернет ведь вольная площадка. Для многих влиятельных людей вещи могут показаться клеветой, а это просто народный гнев. И господин Вяткин каким-то образом хочет эту волну обуздать, но критическая масса будет гораздо сильнее всех этих заборов. Еще один шаг, чтобы запретить людям высказываться по злободневным темам. Завтра мы скажем, к примеру, что партия «Единая Россия» антинародная, а по мнению Вяткина это может быть клеветой», — добавил Ющенко.