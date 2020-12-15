Снижение четвертый день: в России зафиксировано 26 689 новых случаев COVID-19

В столице за сутки от коронавируса скончались 77 человек. Более 10 тысяч человек скончались в Москве от COVID-19 с начала пандемии. 539 859 поправились за тот же отрезок времени, всего с марта 2020-го заболели коронавирусом 703 502.





Статистика по летальным исходам в Санкт-Петербурге почти такая же, как и в Москве — 72 случая за истекшие сутки. Всего с начала пандемии в городе умерли 6460 человек. За то же время вылечились 102 497. 182 022 случая COVID-19 с марта 2020 года зафиксировано в Санкт-Петербурге.





В Подмосковье за сутки умерли от коронавируса 35 человек. С начала пандемии умерли 2540. Всего заболели коронавирусом в регионе 130 697 человек, поправились 92 219.





Тройка регионов с наименьшим числом выявленных случаев выглядит так: Ненецкий автономный округ (три человека), Чукотка (12 человек) и Еврейская автономная область (25 больных).



