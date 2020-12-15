Снижение четвертый день: в России зафиксировано 26 689 новых случаев COVID-19

В России зафиксировано наименьшее число новых случаев коронавируса (26 689), начиная с 9 декабря. В тот день было зарегистрировано 26 190. С 10 декабря идет снижение. За последние сутки лидером по количеству выявленных больных является Москва — 5418. Следом идет Санкт-Петербург с 3765 больными. Замыкает тройку регионов Подмосковье с 1392 заболевшими.
В столице за сутки от коронавируса скончались 77 человек. Более 10 тысяч человек скончались в Москве от COVID-19 с начала пандемии. 539 859 поправились за тот же отрезок времени, всего с марта 2020-го заболели коронавирусом 703 502.
Статистика по летальным исходам в Санкт-Петербурге почти такая же, как и в Москве — 72 случая за истекшие сутки. Всего с начала пандемии в городе умерли 6460 человек. За то же время вылечились 102 497. 182 022 случая COVID-19 с марта 2020 года зафиксировано в Санкт-Петербурге.
В Подмосковье за сутки умерли от коронавируса 35 человек. С начала пандемии умерли 2540. Всего заболели коронавирусом в регионе 130 697 человек, поправились 92 219.
Тройка регионов с наименьшим числом выявленных случаев выглядит так: Ненецкий автономный округ (три человека), Чукотка (12 человек) и Еврейская автономная область (25 больных).
14 декабря разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» заявили, что препарат по итогам тестов при показал свою 100%-ную эффективность при тяжелых случаях заболевания (то есть тяжелобольных коронавирусом после вакцинации зафиксировано не было). Эффективность вакцины «Спутник V» для всех стальных групп составляет 91,4%.