Жители башкирского села рассказали, как помогали тушить пожар в доме престарелых

В результате пожара в центре социального обслуживания населения «Дом престарелых» в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии погибли 11 человек. Тушить загоревшееся здание помогали все жители деревни. Для этого им пришлось носить воду ведрами, рассказали телеканалу «360» очевидцы происшествия. По их мнению, у постояльцев пансионата не было шансов спастись, поскольку пламя быстро охватило весь дом и большинство их них были лежачими.





По словам одной из местных жительниц, первым пожар увидел ее муж. «Дым валил со стороны веранды. Я за пять минут оделась, дошла до пансионата, за это время пламя охватило весь дом. Девушка, которая работает в пансионате, пыталась вытащить больного. Когда она открыла дверь, огонь охватил весь дом», — рассказала телеканалу «360» женщина, добавив, что тушить горящее здание помогали все жители села, они таскали воду ведрами.





Другой местный житель сообщил изданию, что пансионат был частным и обладал хорошей репутацией. Хозяйка дома живет в соседней деревне, уточнил он. Родственница одной из погибших подтвердила, что условия в этом доме престарелых были отличные. По ее словам, пациентов хорошо кормили, водили в баню. «Умерла свекровь, ей было 66 лет. В пансионате она второй год из-за состояния здоровья. Хотя свекровь могла ходить, но выбраться она бы не смогла, сильно болела», — приводит ее слова телеканал.