Жители башкирского села рассказали, как помогали тушить пожар в доме престарелых

В результате пожара в центре социального обслуживания населения «Дом престарелых» в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии погибли 11 человек. Тушить загоревшееся здание помогали все жители деревни. Для этого им пришлось носить воду ведрами, рассказали телеканалу «360» очевидцы происшествия. По их мнению, у постояльцев пансионата не было шансов спастись, поскольку пламя быстро охватило весь дом и большинство их них были лежачими.
По словам одной из местных жительниц, первым пожар увидел ее муж. «Дым валил со стороны веранды. Я за пять минут оделась, дошла до пансионата, за это время пламя охватило весь дом. Девушка, которая работает в пансионате, пыталась вытащить больного. Когда она открыла дверь, огонь охватил весь дом», — рассказала телеканалу «360» женщина, добавив, что тушить горящее здание помогали все жители села, они таскали воду ведрами.
Другой местный житель сообщил изданию, что пансионат был частным и обладал хорошей репутацией. Хозяйка дома живет в соседней деревне, уточнил он. Родственница одной из погибших подтвердила, что условия в этом доме престарелых были отличные. По ее словам, пациентов хорошо кормили, водили в баню. «Умерла свекровь, ей было 66 лет. В пансионате она второй год из-за состояния здоровья. Хотя свекровь могла ходить, но выбраться она бы не смогла, сильно болела», — приводит ее слова телеканал.
Пожар в доме престарелых в башкирском селе Ишбулдино произошел в ночь на 15 декабря. На месте пожарные обнаружили тела 11 человек. По данным ТАСС, возраст погибших составлял от 53 до 80 лет. Спастись смогли пятеро. По словам главы района Ильдара Нафикова, среди них трое постояльцев пансионата — они находятся в больнице. Еще двое выживших сейчас в пункте временного размещения.
В правоохранительных органах отметили, что пансионат был частным, однако в Минсоцзащиты республики он не был зарегистрирован как объект с круглосуточным пребыванием людей. В региональном главке МЧС заявили, что в учреждении отсутствовали системы пожаротушения и были установлены только пожарные извещатели.
Глава Башкирии Радий Хабиров побывал на месте трагедии и провел заседание оперативного штаба по расследованию причин произошедшего. По факту гибели 11 человек во время пожара региональным управлением Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Руководитель пансионата задержана. Прокуратура республики начала проверку случившегося. По ее итогам будет дана оценка действиям должностных лиц пансионата и контролирующих органов.