Новости
Новости
St
Жители башкирского села рассказали, как помогали тушить пожар в доме престарелых
Новости

Жители башкирского села рассказали, как помогали тушить пожар в доме престарелых

Возраст погибших постояльцев пансионата составлял от 53 до 80 лет

В результате пожара в центре социального обслуживания населения «Дом престарелых» в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии погибли 11 человек. Тушить загоревшееся здание помогали все жители деревни. Для этого им пришлось носить воду ведрами, рассказали телеканалу «360» очевидцы происшествия. По их мнению, у постояльцев пансионата не было шансов спастись, поскольку пламя быстро охватило весь дом и большинство их них были лежачими.


По словам одной из местных жительниц, первым пожар увидел ее муж. «Дым валил со стороны веранды. Я за пять минут оделась, дошла до пансионата, за это время пламя охватило весь дом. Девушка, которая работает в пансионате, пыталась вытащить больного. Когда она открыла дверь, огонь охватил весь дом», — рассказала телеканалу «360» женщина, добавив, что тушить горящее здание помогали все жители села, они таскали воду ведрами.


Другой местный житель сообщил изданию, что пансионат был частным и обладал хорошей репутацией. Хозяйка дома живет в соседней деревне, уточнил он. Родственница одной из погибших подтвердила, что условия в этом доме престарелых были отличные. По ее словам, пациентов хорошо кормили, водили в баню. «Умерла свекровь, ей было 66 лет. В пансионате она второй год из-за состояния здоровья. Хотя свекровь могла ходить, но выбраться она бы не смогла, сильно болела», — приводит ее слова телеканал.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St


Пожар в доме престарелых в башкирском селе Ишбулдино произошел в ночь на 15 декабря. На месте пожарные обнаружили тела 11 человек. По данным ТАСС, возраст погибших составлял от 53 до 80 лет. Спастись смогли пятеро. По словам главы района Ильдара Нафикова, среди них трое постояльцев пансионата — они находятся в больнице. Еще двое выживших сейчас в пункте временного размещения.


В правоохранительных органах отметили, что пансионат был частным, однако в Минсоцзащиты республики он не был зарегистрирован как объект с круглосуточным пребыванием людей. В региональном главке МЧС заявили, что в учреждении отсутствовали системы пожаротушения и были установлены только пожарные извещатели.


Глава Башкирии Радий Хабиров побывал на месте трагедии и провел заседание оперативного штаба по расследованию причин произошедшего. По факту гибели 11 человек во время пожара региональным управлением Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Руководитель пансионата задержана. Прокуратура республики начала проверку случившегося. По ее итогам будет дана оценка действиям должностных лиц пансионата и контролирующих органов.


Корпус МПГУ в Москве эвакуировали из-за пожара в подвале

Из здания вывели от 50 до 150 человек 1 декабря 2020
Dailystorm - Корпус МПГУ в Москве эвакуировали из-за пожара в подвале
#башкирия #скр #мчс #пожар
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»