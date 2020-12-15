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Задержана совладелица дома престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек
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Задержана совладелица дома престарелых в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек

Ранее следствие допросило собственников сгоревшего пансионата для пожилых, а также очевидцев трагедии

Совладелица и руководитель частного пансионата для пожилых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии задержана после пожара в учреждении, где погибли 11 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным «СПАРК-Интерфакс», директором и одним из владельцев центра социального обслуживания населения «Дом престарелых» («Дом милосердия») является Расима Махиянова.


«В настоящий момент руководитель задержан», — цитирует агентство своего собеседника.


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Ранее в управлении Следственного комитета России (СКР) по Башкирии сообщили об установлении владельцев частного дома престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района. Следствие допросило учредителей пансионата, его директора и очевидцев трагедии.


Пожар в доме престарелых в башкирском селе Ишбулдино произошел в ночь на 15 декабря. На месте пожарные обнаружили тела 11 человек. По данным ТАСС, возраст погибших составлял от 53 до 80 лет. Спастись смогли пятеро. По словам главы района Ильдара Нафикова, среди них трое постояльцев пансионата — они находятся в больнице. Еще двое выживших сейчас в пункте временного размещения.


В правоохранительных органах отметили, что пансионат был частным, однако в Минсоцзащиты республики он не был зарегистрирован как объект с круглосуточным пребыванием людей. В региональном главке МЧС заявили, что в учреждении отсутствовали системы пожаротушения, были установлены только пожарные извещатели.


По данным «СПАРК-Интерфакс», центр социального обслуживания населения «Дом престарелых» («Дом милосердия») принадлежит Рустаму Фаттахову, Залии Мухамедьяровой и Расиме Махияновой. Последняя одновременно является директором пансионата для пожилых. На нее также зарегистрировано ООО «Ахай», специализирующееся на оказании помощи на дому лицам с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым. Отмечается, что это компания «с высокими рисками».


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