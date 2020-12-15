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Пять депутатов Госдумы повторно заболели COVID-19
Новости

Пять депутатов Госдумы повторно заболели COVID-19

Всего переболели или находятся в больницах из-за инфекции 157 парламентариев, заявил Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять парламентариев повторно заразились COVID-19. По словам Володина, всего переболели или госпитализированы с коронавирусной инфекцией 157 депутатов.


«У нас сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования, — рассказал спикер Госдумы. — Кроме этого — что больше всего тревожит — плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть, переболев, заболели вновь. Антитела не выработались, и заразились».


В числе вновь заболевших COVID-19 Герой Советского Союза и России, полярный исследователь, 81-летний депутат Артур Чилингаров. «Во второй раз заболел Артур Николаевич Чилингаров... Почему? Потому что первый раз переболел, пришел на работу», — сказал Володин.


«Всего 157 депутатов на сегодняшний день переболели либо находятся в больнице на данный момент», — добавил спикер нижней палаты парламента.


8 декабря лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы предложил выдавать депутатам спецкостюмы-скафандры для защиты от коронавируса. «Считаю, что зал — это красная зона… Я предлагаю специальные костюмы, скафандры давать депутатам», — заявил политик.


Жириновский также выразил недовольство по поводу числа депутатов, находящихся в зале заседаний нижней палаты парламента одновременно. «Показывают парламенты стран мира: везде сидит 20-30 человек. Ну неужели они все глупее нас? А мы самый умный парламент — сидит почти 400 человек», — указал лидер ЛДПР. По его мнению, в зале заседаний наблюдается «постоянный саботаж принятия санитарных мер».


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В Кремле рассказали, как будет проходить вакцинация чиновников от COVID-19

Госслужащие будут прививаться от коронавируса только на добровольной основе, отметил Дмитрий Песков 2 декабря 2020
Dailystorm - В Кремле рассказали, как будет проходить вакцинация чиновников от COVID-19

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что обязательной вакцинации от COVID-19 для федеральных чиновников быть не может. «Это невозможно сделать [вакцинацию от ковида] в обязательном порядке, это может быть только на добровольной основе», — отметил представитель Кремля.


«Хотя многие [госслужащие] приняли также на добровольной основе участие в испытаниях вакцины», — добавил пресс-секретарь президента.


В России зафиксировано наименьшее число новых случаев коронавируса (26 689) с 9 декабря. В тот день было зарегистрировано 26 190. С 10 декабря идет снижение. За последние 24 часа лидером по количеству выявленных больных является Москва — 5418. Следом идут Санкт-Петербург (с 3765 инфицированными) и Подмосковье — с 1392 заболевшими.


Общее количество инфицированных в стране достигло 2 707 945. Сейчас в России болеют 510 367 человек. Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 813. Всего уже выздоровели 2 149 610 человек. Доля вылечившихся возросла до 79,4% от общего числа заразившихся.


#володин #коронавирус #депутаты #госдума
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