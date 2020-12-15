Пять депутатов Госдумы повторно заболели COVID-19

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять парламентариев повторно заразились COVID-19. По словам Володина, всего переболели или госпитализированы с коронавирусной инфекцией 157 депутатов.





«У нас сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования, — рассказал спикер Госдумы. — Кроме этого — что больше всего тревожит — плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть, переболев, заболели вновь. Антитела не выработались, и заразились».





В числе вновь заболевших COVID-19 Герой Советского Союза и России, полярный исследователь, 81-летний депутат Артур Чилингаров. «Во второй раз заболел Артур Николаевич Чилингаров... Почему? Потому что первый раз переболел, пришел на работу», — сказал Володин.





«Всего 157 депутатов на сегодняшний день переболели либо находятся в больнице на данный момент», — добавил спикер нижней палаты парламента.





8 декабря лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы предложил выдавать депутатам спецкостюмы-скафандры для защиты от коронавируса. «Считаю, что зал — это красная зона… Я предлагаю специальные костюмы, скафандры давать депутатам», — заявил политик.





Жириновский также выразил недовольство по поводу числа депутатов, находящихся в зале заседаний нижней палаты парламента одновременно. «Показывают парламенты стран мира: везде сидит 20-30 человек. Ну неужели они все глупее нас? А мы самый умный парламент — сидит почти 400 человек», — указал лидер ЛДПР. По его мнению, в зале заседаний наблюдается «постоянный саботаж принятия санитарных мер».