Пять депутатов Госдумы повторно заболели COVID-19

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять парламентариев повторно заразились COVID-19. По словам Володина, всего переболели или госпитализированы с коронавирусной инфекцией 157 депутатов.
«У нас сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования, — рассказал спикер Госдумы. — Кроме этого — что больше всего тревожит — плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть, переболев, заболели вновь. Антитела не выработались, и заразились».
В числе вновь заболевших COVID-19 Герой Советского Союза и России, полярный исследователь, 81-летний депутат Артур Чилингаров. «Во второй раз заболел Артур Николаевич Чилингаров... Почему? Потому что первый раз переболел, пришел на работу», — сказал Володин.
«Всего 157 депутатов на сегодняшний день переболели либо находятся в больнице на данный момент», — добавил спикер нижней палаты парламента.
8 декабря лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы предложил выдавать депутатам спецкостюмы-скафандры для защиты от коронавируса. «Считаю, что зал — это красная зона… Я предлагаю специальные костюмы, скафандры давать депутатам», — заявил политик.
Жириновский также выразил недовольство по поводу числа депутатов, находящихся в зале заседаний нижней палаты парламента одновременно. «Показывают парламенты стран мира: везде сидит 20-30 человек. Ну неужели они все глупее нас? А мы самый умный парламент — сидит почти 400 человек», — указал лидер ЛДПР. По его мнению, в зале заседаний наблюдается «постоянный саботаж принятия санитарных мер».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что обязательной вакцинации от COVID-19 для федеральных чиновников быть не может. «Это невозможно сделать [вакцинацию от ковида] в обязательном порядке, это может быть только на добровольной основе», — отметил представитель Кремля.
«Хотя многие [госслужащие] приняли также на добровольной основе участие в испытаниях вакцины», — добавил пресс-секретарь президента.
В России зафиксировано наименьшее число новых случаев коронавируса (26 689) с 9 декабря. В тот день было зарегистрировано 26 190. С 10 декабря идет снижение. За последние 24 часа лидером по количеству выявленных больных является Москва — 5418. Следом идут Санкт-Петербург (с 3765 инфицированными) и Подмосковье — с 1392 заболевшими.
Общее количество инфицированных в стране достигло 2 707 945. Сейчас в России болеют 510 367 человек. Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 813. Всего уже выздоровели 2 149 610 человек. Доля вылечившихся возросла до 79,4% от общего числа заразившихся.