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В Москве простились с Валентином Гафтом
В «Современнике» закончилась церемония прощания, артиста похоронят на Троекуровском кладбище Коллаж: © Daily Storm
Новости

В Москве простились с Валентином Гафтом

В «Современнике» закончилась церемония прощания, артиста похоронят на Троекуровском кладбище

Коллаж: © Daily Storm

В московском театре «Современник» закончилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. Он скончался 12 декабря на 86-м году жизни от последствий инсульта. Проститься с Гафтом пришли коллеги Евгений Миронов, Лия Ахеджакова, Сергей Гармаш, Станислав Садальский и Виктор Раков, а также депутат Госдумы, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.


Церемония отличается от прощания с другими артистами тем, что все желающие могут зайти на сцену и положить цветы к гробу. Об этом сообщает корреспондент Daily Storm. Во время прощания в зале звучали стихотворения в исполнении Гафта.


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На церемонии зачитали телеграмму от президента России Владимира Путина. 12 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков передал слова соболезнования от Путина родным Гафта, а также всем почитателям его таланта. Президент назвал смерть артиста большой утратой для российской культуры.


Певец Александр Розенбаум со сцены зачитал свое стихотворение, посвященное актеру, в котором назвал его человечищем. «Ты очень напоминаешь мне дуб — могучий, сломать невозможно. Такие гиганты не могут стоять в ряду, им это ужасно сложно. Ты ивой плакучею кажешься мне, ты нежен, прозрачен и тонок. Играешь водою в ночной тишине, большущий ребенок», — говорится в стихотворении.



Народная артистка России Лия Ахеджакова вспомнила, что в молодости вместе с Гафтом озвучивала уроки русского языка для африканских народов. Она отметила, что коллега был перфекционистом в работе и иногда им приходилось записывать диалоги заново по 10 раз. В конце речи Ахеджакова расплакалась и сказала: «Прощай, увидимся!»



Народный артист России Евгений Миронов рассказал, что учился у Гафта благородству, интеллигентности, мужеству и юмору, когда работал с ним или смотрел его интервью. «Остается память, остаются его стихи, остаемся мы — кто его помнил, кто его видел, кто его любит», — отметил он. Прощальные слова также сказал певец Григорий Лепс. Он подчеркнул, что Гафта все запомнят как великого актера, выдающегося человека во всех начинаниях.


Актер Виктор Раков рассказал, что работал с Валентином Гафтом в двух картинах. Он назвал Гафта блистательным артистом и заявил, что его вклад в искусство трудно переоценить. «Это один из тех редких артистов такого уровня, который не боялся говорить молодым артистам хорошие слова», — отметил Раков.



Актер Сергей Гармаш поделился воспоминаниями о Гафте: «Для огромного количества почитателей, любящих зрителей этого артиста, все-таки он был очень сильно, какая-то его часть, была скрыта. Очень многие его качества, черты можно было узнать только при очень близком общении. Он был невероятно парадоксален».



Гроб с телом Валентина Гафта вынесли после окончания церемонии прощания под его стихотворение «Мой путь закончен. Я — пришел»:


Мостами землю перекрыв,

Я так Тебя и не нашел,

Открыл глаза, а там… обрыв,

Мой путь закончен, я — пришел.



В начале августа 2019 года Валентин Гафт перенес инсульт. После лечения его перевели в реабилитационный центр. Врачи отмечали, что актеру предстоит долгий процесс восстановления. В ноябре 2020-го его жена, актриса Ольга Остроумова говорила, что состояние ее супруга стабильное.


Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Дебютировал в кино в 1956 году в фильме «Убийство на улице Данте». Наибольшую известность ему принесли картины «Гараж», «Небеса обетованные», «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово…». С 1969 года актер работал в театре «Современник», там же состоялся и его режиссерский дебют. В 1984 году Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР.


Умер актер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР ушел из жизни на 86-м году жизни 12 декабря 2020
Dailystorm - Умер актер Валентин Гафт
#москва #актер #гафт #прощание
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