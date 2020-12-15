В Москве простились с Валентином Гафтом

В московском театре «Современник» закончилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. Он скончался 12 декабря на 86-м году жизни от последствий инсульта. Проститься с Гафтом пришли коллеги Евгений Миронов, Лия Ахеджакова, Сергей Гармаш, Станислав Садальский и Виктор Раков, а также депутат Госдумы, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.





Церемония отличается от прощания с другими артистами тем, что все желающие могут зайти на сцену и положить цветы к гробу. Об этом сообщает корреспондент Daily Storm. Во время прощания в зале звучали стихотворения в исполнении Гафта.