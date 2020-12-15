В России появится «калькулятор пневмоний» для выявления COVID-19

В Москве разработали «КТ-калькулятор» — нейросеть для оценки степени поражения легких. Власти столицы открыли доступ к искусственному интеллекту и для других регионов России, сообщается на сайте мэра Москвы Сергей Собянина. По словам градоначальника, новый инструмент поможет диагностировать COVID-19, если в субъекте нет компьютерной томографии.





«КТ-калькулятор» уже встроен в московскую систему ЕМИАС. И мы открываем доступ к нему врачам не только Москвы, но и других регионов. Новый сервис станет дополнительным инструментом в помощь тем, у кого нет таких мощностей компьютерной томографии, как в нашем городе», — заявил Собянин.





Нейронная сеть разработана совместно с исследователями МГУ имени Ломоносова. «КТ-калькулятор» помогает врачам спрогнозировать вероятность легкой, средней и тяжелой пневмонии формы, позволяя медикам принять решение о дальнейшем лечении.





«В каких-то случаях, если калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, отказаться от проведения компьютерной томографии. В других — немедленно госпитализировать пациента, провести КТ-диагностику или рентген и начать интенсивное лечение», — отмечается в сообщении.





Собянин подчеркнул, что в основе «калькулятора пневмоний» лежит искусственный интеллект, потому появление новых данных поможет ему «постоянно обучаться и совершенствоваться».





«Начиная с марта московские врачи вылечили свыше 500 тысяч человек — полмиллиона электронных историй болезни и выздоровления, в которых накоплен огромный объем данных», — добавил мэр столицы.





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