Владимир Шемякин покинет пост главы Росгосцирка

Владимир Шемякин покинет пост генерального директора Росгосцирка, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ. В ведомстве отметили, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Объявить конкурс на должность нового главы организации министерство планирует до конца 2020 года.





«Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Последним рабочим днем на руководящей должности станет 15 декабря 2020 года», — цитирует пресс-службу Минкультуры РИА Новости.





Временно исполняющим обязанности главы Росгосцирка будет советник гендиректора Сергей Беляков. Конкурс на замещение вакантной должности руководителя организации министерство планирует объявить до конца 2020 года. «Очный этап пройдет в феврале 2021 года», — уточнили в ведомстве.





Федеральное казенное предприятие «Росгосцирк» объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России. В организации работают около 4,5 тысячи сотрудников. Владимир Шемякин возглавил Росгосцирк в октябре 2019 года. До этого момента он полгода исполнял обязанности гендиректора организации.