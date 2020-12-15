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Милонов и Бортко творчески развили идею Жириновского выдать депутатам скафандры
Лидер ЛДПР назвал зал заседаний красной зоной для парламентариев Коллаж: © Daily Storm
Новости

Милонов и Бортко творчески развили идею Жириновского выдать депутатам скафандры

Лидер ЛДПР назвал зал заседаний красной зоной для парламентариев

Коллаж: © Daily Storm

Депутаты Владимир Бортко и Виталий Милонов оценили идею лидера ЛДПР выдавать парламентариям скафандры, защищающие от COVID-19. Бортко отметил, что лично ему бы лучше подошел водолазный костюм, а Милонов считает, что носить спецкостюмы на заседаниях Госдумы — дело добровольное. Главное, по мнению депутата, чтобы защитная одежда была небрендовой и без страз.


«Депутаты, которые считают необходимым находиться на заседании в скафандрах, с аквалангом — могут сидеть. Можно желающим даже их выдать. Но только это не надо делать обязательным для всех депутатов. Потому что лично я себе такое не допускаю», — заявил Daily Storm Милонов.


«Если некоторые депутаты так хотят (например, кто-то из пожилых людей) — это их право. Им же нельзя это запретить. Главное, чтобы они не нашли себе скафандры от Louis Vuitton или же не ходили со стразами Swarovski, выпендриваясь друг перед другом», — считает парламентарий.


Милонов также отметил, что «большинство депутатов не считает необходимым» использование спецкостюмов от коронавируса в Госдуме. «Вся наша работа — сплошная красная зона. Вот я ходил по больницам — и сам заразился. Но это работа такая, и я не стону и не плачу», — добавил депутат.


Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре режиссер Владимир Бортко признался, что «очень хотел бы увидеть» предложенный Жириновский спецкостюм от COVID-19. «Я хотел бы водолазный скафандр. Такой, знаете, с железной головой. Это было бы еще лучше. Так что я голосую за водолазный скафандр», — сказал Бортко.


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Пять депутатов Госдумы повторно заболели COVID-19

Всего переболели или находятся в больницах из-за инфекции 157 парламентариев, заявил Вячеслав Володин 15 декабря 2020
Dailystorm - Пять депутатов Госдумы повторно заболели COVID-19

Ранее на пленарном заседании Госдумы лидер ЛДПР заявил, что парламентариев нужно защищать от коронавируса специальными костюмами. «Считаю, что зал — это красная зона… Я предлагаю специальные костюмы, скафандры давать депутатам», — отметил Жириновский.


Политик выразил недовольство по поводу числа депутатов, находящихся в зале заседаний нижней палаты парламента одновременно. «Показывают парламенты стран мира: везде сидит 20-30 человек. Ну неужели они все глупее нас? А мы — самый умный парламент: сидит почти 400 человек», — указал Жириновский. По мнению лидера ЛДПР, в зале заседаний наблюдается «постоянный саботаж принятия санитарных мер».


15 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что пять парламентариев повторно заразились COVID-19. В числе вновь заболевших COVID-19 Герой Советского Союза и России, полярный исследователь, 81-летний депутат Артур Чилингаров. По словам Володина, всего переболели или госпитализированы с коронавирусной инфекцией 157 депутатов.


Депутат Госдумы Виталий Милонов заболел COVID-19

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил о 130 больных коронавирусом парламентариях, из которых 28 госпитализированы 18 ноября 2020
Dailystorm - Депутат Госдумы Виталий Милонов заболел COVID-19
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