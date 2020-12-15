Милонов и Бортко творчески развили идею Жириновского выдать депутатам скафандры

Депутаты Владимир Бортко и Виталий Милонов оценили идею лидера ЛДПР выдавать парламентариям скафандры, защищающие от COVID-19. Бортко отметил, что лично ему бы лучше подошел водолазный костюм, а Милонов считает, что носить спецкостюмы на заседаниях Госдумы — дело добровольное. Главное, по мнению депутата, чтобы защитная одежда была небрендовой и без страз.





«Депутаты, которые считают необходимым находиться на заседании в скафандрах, с аквалангом — могут сидеть. Можно желающим даже их выдать. Но только это не надо делать обязательным для всех депутатов. Потому что лично я себе такое не допускаю», — заявил Daily Storm Милонов.





«Если некоторые депутаты так хотят (например, кто-то из пожилых людей) — это их право. Им же нельзя это запретить. Главное, чтобы они не нашли себе скафандры от Louis Vuitton или же не ходили со стразами Swarovski, выпендриваясь друг перед другом», — считает парламентарий.





Милонов также отметил, что «большинство депутатов не считает необходимым» использование спецкостюмов от коронавируса в Госдуме. «Вся наша работа — сплошная красная зона. Вот я ходил по больницам — и сам заразился. Но это работа такая, и я не стону и не плачу», — добавил депутат.





Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре режиссер Владимир Бортко признался, что «очень хотел бы увидеть» предложенный Жириновский спецкостюм от COVID-19. «Я хотел бы водолазный скафандр. Такой, знаете, с железной головой. Это было бы еще лучше. Так что я голосую за водолазный скафандр», — сказал Бортко.