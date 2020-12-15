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Власти Москвы пригрозили закрыть ТРЦ «Европейский» из-за нарушений профилактики COVID-19
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Власти Москвы пригрозили закрыть ТРЦ «Европейский» из-за нарушений профилактики COVID-19

Торговый центр могут оштрафовать на миллион рублей

Столичные власти могут закрыть на 90 дней или оштрафовать на миллион рублей торгово-развлекательный центр «Европейский» из-за несоблюдения мер по профилактике COVID-19. Об этом сообщил оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией в своем Telegram-канале.


Замначальника инспекции по контролю за благоустройством городских территорий Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин рассказал, что сотрудники ведомства вместе с полицией провели рейд в «Европейском». В ТРЦ не были приняты достаточные меры по организации социального дистанцирования и использованию масок и перчаток, заявил Зинюшин.


«В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТРЦ «Европейский» приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ», — цитирует чиновника ТАСС. Он пояснил, что за нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, но если будет нанесен вред здоровью человека в результате нарушения, то штраф возрастет до миллиона рублей либо работу организации приостановят на срок до 90 дней.


Власти столицы регулярно проверяют на соблюдение профилактики коронавируса торговые центры, кафе, развлекательные заведения и предприятия. В конце сентября Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве оштрафовали на миллион рублей за нарушения перчаточно-масочного режима.


15 декабря в России зафиксировали наименьшее число новых случаев коронавируса (26 689) с 9 декабря. В тот день было зарегистрировано 26 190. С 10 декабря идет снижение показателей. За последние сутки лидером по количеству выявленных больных ковидом является Москва — 5418. В столице за день от коронавируса скончались 77 человек. Более 10 тысяч человек умерли в Москве от COVID-19 с начала пандемии. 539 859 поправились за тот же отрезок времени, всего с марта 2020-го заболели коронавирусом 703 502 столичных жителя.


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Снижение четвертый день: в России зафиксировано 26 689 новых случаев COVID-19

Общее количество инфицированных достигло 2 707 945 15 декабря 2020
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#москва #коронавирус #тц
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