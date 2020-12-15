Навальный решил заявить в ФСБ о своем отравлении

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный решил обратиться в ФСБ и СКР после публикаций в СМИ, что его якобы хотели отравить правоохранители. Об этом оппозиционер заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Навальный утверждает, что к его отравлению причастны восемь сотрудников с медицинским и химическим образованием из секретного подразделения, действующего под прикрытием института криминалистики ФСБ.
«Я открываю Уголовно-процессуальный кодекс и я дохожу до статьи «Сообщение о преступлении». В соответствии со статьей Уголовно-процессуального кодекса мы делаем сообщение о преступлении, которое будет отправлено и в СК, и в ФСБ, — сказал Навальный. — Вы можете смеяться сколько угодно, но другой процедуры здесь не существует».
В публикации на своем сайте основатель ФБК сообщил, что знает своих вероятных убийц. «Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии», — отметил оппозиционер.
По имеющейся у Навального информации, подготовкой и предполагаемым отравлением занимались Алексей Александров (Фролов), Константин Кудрявцев (Соколов), Алексей Кривощеков, Михаил Швец (Степанов), Станислав Макшаков, Иван Осипов (Спиридонов), Владимир Паняев, Олег Таякин (Тарасов). В скобках указаны их вероятные псевдонимы. В поездку с Навальным в Томск, где произошло отравление, отправились Александров, Осипов и Паняев. В статье Навального указывается, что руководил операцией Макшаков.
Ранее The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel провели совместное расследование. СМИ утверждают, что к отравлению основателя ФБК причастны несколько сотрудников ФСБ России. Выводы о причастности «отравителей» оппозиционера сделаны на основе проверок баз телефонных переговоров, авиабилетов и других данных с черного рынка. Навальный считает, что следить за ним и готовить преступление эти люди начали с 2017 года.
Также газета The Times со ссылкой на источники в европейских спецслужбах писала, что Навального якобы пытались отравить дважды: один раз в гостиничном номере, второй — перед отправкой в Германию.
Выдвинута версия, что оба раза жизнь оппозиционеру спасли российские врачи, введя ему атропин. По данным издания, во время пребывания Навального в больнице Омска агенты российских спецслужб постоянно присутствовали в кабинете главврача.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что версию газеты о двойном покушении на Навального не следует воспринимать всерьез, а сама заметка — это bullshit. «The Sunday Times — это воскресное чтиво в халате. Есть фейки информационные, а есть сообщения, которые можно назвать английским словом bullshit [бычье дерьмо]. Большего не буду говорить», — закончил Песков.
Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание на борту самолета 20 августа. Он попал в больницу в Омске. Российские врачи назвали причиной его состояния нарушение обмена веществ. Через несколько дней его перевезли в берлинскую клинику Charite, где медики обнаружили в его организме следы яда из группы «Новичок». Москва допускает, что Навального могли отравить уже в Германии или в самолете по пути в Берлин. В России уголовное дело в связи с инцидентом с основателем ФБК пока не возбуждалось.
15 декабря Навальный также сообщил о планах вернуться на родину после прохождения курса лечения. «Как я собираюсь возвращаться? Куплю билет, сяду в самолет и прилечу в Шереметьево», — сказал оппозиционер. Он пояснил, что ему есть «чем заняться» в России, но сроки его возвращения зависят от врачей.