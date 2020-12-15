Навальный решил заявить в ФСБ о своем отравлении

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный решил обратиться в ФСБ и СКР после публикаций в СМИ, что его якобы хотели отравить правоохранители. Об этом оппозиционер заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Навальный утверждает, что к его отравлению причастны восемь сотрудников с медицинским и химическим образованием из секретного подразделения, действующего под прикрытием института криминалистики ФСБ.





«Я открываю Уголовно-процессуальный кодекс и я дохожу до статьи «Сообщение о преступлении». В соответствии со статьей Уголовно-процессуального кодекса мы делаем сообщение о преступлении, которое будет отправлено и в СК, и в ФСБ, — сказал Навальный. — Вы можете смеяться сколько угодно, но другой процедуры здесь не существует».





В публикации на своем сайте основатель ФБК сообщил, что знает своих вероятных убийц. «Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии», — отметил оппозиционер.