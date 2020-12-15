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Лавров ответил лидерам Боснии и Герцеговины по поводу Дейтонского соглашения
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Лавров ответил лидерам Боснии и Герцеговины по поводу Дейтонского соглашения

Ранее Комшич и Джаферович отказались встретиться с российским министром из-за его заявления о договоренностях

Россия не планирует пересматривать Дейтонское соглашение о мире в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович. Ранее члены президиума этой страны Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались от встречи с российским министром из-за его заявления о соглашении.


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«Мы не видим необходимости ревизовать Дейтонское соглашение, тем более когда соответствующие инициативы наблюдаются извне Боснии», — заявил Сергей Лавров.


Он отметил, что поддержка Россией Дейтонского соглашения была подтверждена на переговорах в МИДе и при встрече с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, прошедшей накануне. По словам Лаврова, договоренности помогают сохранить суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины, а также гарантируют равноправие трех государствообразующих народов.


Глава МИД России с 14 по 15 декабря приехал с рабочим визитом в Боснию и Герцеговину. У Лаврова должна была состояться встреча с членами президиума страны Желько Комшичем, Шефиком Джаферовичем и председателем президиума Милорадом Додиком. В результате двое из них отказались от беседы с российским министром, объяснив свой отказ тем, что Лавров «поддержал резолюцию парламента Республики Сербской о военном нейтралитете Боснии и Герцеговины».


«Лавров как министр иностранных дел России является одним из трех ведущих мировых дипломатов, человек с таким опытом. Все его поступки до конца распланированы. Это сигналы не личные, а сигналы страны, которую он представляет. Отсутствие флага на встрече с Додиком — не ошибка протокола, мы воспринимаем это как пренебрежительное отношение и отрицание институтов страны, в которую он приехал», — добавил Комшич, цитирует Dnevni avaz.


Джеферович отметил, что на встрече Лаврова и Додика 14 декабря были озвучены заявления, «неуважительные по отношению к Дейтонскому соглашению».


«РФ уважает Дейтон, суверенитет и целостность БиГ, но слова, которые прозвучали вчера на пресс-конференции в заявлении Лаврова, говорят нам нечто другое. Уважать Дейтон значит, уважать государство БиГ, ее флаг и герб, вчера этого сделано не было», — подчеркнул член президиума Боснии и Герцеговины.


Ранее Лавров сообщил о поддержке Россией Дейтонского соглашения и призвал его участников соблюдать постулаты договоренностей. По словам министра, сохранение института верховного представителя вопреки соглашению «символизирует, по сути дела, внешний протекторат над независимой Боснией и Герцеговиной».


Накануне исполнилось 25 лет после подписания Дейтонского соглашения. Договоренности позволили положить конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине, длившейся три года. Согласно документу, было объявлено прекращение огня, разделение враждующих сторон и обособление территорий. В результате были образованы Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и округ Брчко.


#лавров #мид #переговоры
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