Лавров ответил лидерам Боснии и Герцеговины по поводу Дейтонского соглашения

«Мы не видим необходимости ревизовать Дейтонское соглашение, тем более когда соответствующие инициативы наблюдаются извне Боснии», — заявил Сергей Лавров.





Он отметил, что поддержка Россией Дейтонского соглашения была подтверждена на переговорах в МИДе и при встрече с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, прошедшей накануне. По словам Лаврова, договоренности помогают сохранить суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины, а также гарантируют равноправие трех государствообразующих народов.





Глава МИД России с 14 по 15 декабря приехал с рабочим визитом в Боснию и Герцеговину. У Лаврова должна была состояться встреча с членами президиума страны Желько Комшичем, Шефиком Джаферовичем и председателем президиума Милорадом Додиком. В результате двое из них отказались от беседы с российским министром, объяснив свой отказ тем, что Лавров «поддержал резолюцию парламента Республики Сербской о военном нейтралитете Боснии и Герцеговины».





«Лавров как министр иностранных дел России является одним из трех ведущих мировых дипломатов, человек с таким опытом. Все его поступки до конца распланированы. Это сигналы не личные, а сигналы страны, которую он представляет. Отсутствие флага на встрече с Додиком — не ошибка протокола, мы воспринимаем это как пренебрежительное отношение и отрицание институтов страны, в которую он приехал», — добавил Комшич, цитирует Dnevni avaz.





Джеферович отметил, что на встрече Лаврова и Додика 14 декабря были озвучены заявления, «неуважительные по отношению к Дейтонскому соглашению».





«РФ уважает Дейтон, суверенитет и целостность БиГ, но слова, которые прозвучали вчера на пресс-конференции в заявлении Лаврова, говорят нам нечто другое. Уважать Дейтон — значит, уважать государство БиГ, ее флаг и герб, вчера этого сделано не было», — подчеркнул член президиума Боснии и Герцеговины.