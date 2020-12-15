Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон «Ядрово»

Мусорный полигон «Ядрово» в городском округе Волоколамск закрыли досрочно по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Свалка эксплуатировалась почти 40 лет и могла принять еще около одного миллиона тонн отходов. Глава региона подчеркнул, что власти Подмосковья реализуют большую программу по рекультивации полигонов и постройке современных комплексов по переработке мусора.





«Ядрово» в 2021 году становится в проектирование, затем здесь будет также наведено полное соответствие экологической безопасности. Уже сейчас мы говорили про то, что важно очистить реку. Повесить замок — это важный этап. Но это лишь этап. Наша цель — все полигоны рекультивировать», — цитирует телеканал «360» Воробьева.





Губернатор поблагодарил федеральные власти за помощь в реализации программы по ликвидации свалок в области. Отдельно Воробьев отметил местных жителей, которые боролись за экологию и закрытие полигона. «Здесь находятся люди, которые в разное время проявляли высокую гражданскую активность. У нас, признаюсь, сначала были тяжелые баталии, потом диалог. И надо отдать должное: мы нашли общий язык. Наша работа не прекращается — рекультивация должна быть следующим этапом», — добавил он.





Воробьев подчеркнул, что в XX веке в Московской области начали работать 39 мусорных полигонов. По его словам, в 2020 году все городские свалки закроют, а мусор перенаправят на современные перерабатывающие предприятия. «Сегодня уже работает 12 комплексов по переработке отходов», — уточнил губернатор и добавил, что новые комплексы соответствуют современным экологическим стандартам.