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Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон «Ядрово»
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Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон «Ядрово»

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее обещал, что в области не останется ни одной городской свалки

Мусорный полигон «Ядрово» в городском округе Волоколамск закрыли досрочно по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Свалка эксплуатировалась почти 40 лет и могла принять еще около одного миллиона тонн отходов. Глава региона подчеркнул, что власти Подмосковья реализуют большую программу по рекультивации полигонов и постройке современных комплексов по переработке мусора.


«Ядрово» в 2021 году становится в проектирование, затем здесь будет также наведено полное соответствие экологической безопасности. Уже сейчас мы говорили про то, что важно очистить реку. Повесить замок — это важный этап. Но это лишь этап. Наша цель — все полигоны рекультивировать», — цитирует телеканал «360» Воробьева.


Губернатор поблагодарил федеральные власти за помощь в реализации программы по ликвидации свалок в области. Отдельно Воробьев отметил местных жителей, которые боролись за экологию и закрытие полигона. «Здесь находятся люди, которые в разное время проявляли высокую гражданскую активность. У нас, признаюсь, сначала были тяжелые баталии, потом диалог. И надо отдать должное: мы нашли общий язык. Наша работа не прекращается — рекультивация должна быть следующим этапом», — добавил он.


Воробьев подчеркнул, что в XX веке в Московской области начали работать 39 мусорных полигонов. По его словам, в 2020 году все городские свалки закроют, а мусор перенаправят на современные перерабатывающие предприятия. «Сегодня уже работает 12 комплексов по переработке отходов», — уточнил губернатор и добавил, что новые комплексы соответствуют современным экологическим стандартам.


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Губернатор Подмосковья: мусорные полигоны «Лесная» и «Ядрово» закроют в 2020 году

Андрей Воробьев отметил, что власти отменят плату за вывоз мусора для граждан, проживающих рядом со свалками 29 января 2020
Dailystorm - Губернатор Подмосковья: мусорные полигоны «Лесная» и «Ядрово» закроют в 2020 году

В июне Воробьев пообещал к началу 2021 года ликвидировать в Московской области все городские свалки. Губернатор отмечал снижение количества мусора в регионе на 1,5 миллиона тонн благодаря внедрению раздельного сбора. Он также указал, что Подмосковье стало первым регионом России, где были введены самые современные экологические стандарты.


С начала мусорной реформы в Московской области вместе с «Ядрово» закрыли 36 полигонов. Им на смену приходят современные и экологически безопасные комплексы переработки отходов. В конце 2019 года замглавы правительства Подмосковья Евгений Хромушин заявил, что через три года для загрузки мощностей перерабатывающих предприятий область может начать закупать отходы из других регионов.


В марте 2018 года на свалке «Ядрово» недалеко от Волоколамска произошел выброс ядовитых газов. В результате несколько учащихся местной школы пожаловались на плохое самочувствие и были госпитализированы. Происшествие стало поводом для проведения нескольких протестных акций как в самом Волоколамске, так и в некоторых других подмосковных городах. Главными требованиями митингующих были решение проблемы огромных мусорных полигонов в Московской области и отставка руководства местных администраций.


Половина жителей Волоколамска потребовала от Путина закрыть свалку «Ядрово»

Петиции были переданы представителям администрации президента 10 мая 2018
Dailystorm - Половина жителей Волоколамска потребовала от Путина закрыть свалку «Ядрово»
#подмосковье #экология #воробьев
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