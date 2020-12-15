Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон «Ядрово»

Мусорный полигон «Ядрово» в городском округе Волоколамск закрыли досрочно по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Свалка эксплуатировалась почти 40 лет и могла принять еще около одного миллиона тонн отходов. Глава региона подчеркнул, что власти Подмосковья реализуют большую программу по рекультивации полигонов и постройке современных комплексов по переработке мусора.
«Ядрово» в 2021 году становится в проектирование, затем здесь будет также наведено полное соответствие экологической безопасности. Уже сейчас мы говорили про то, что важно очистить реку. Повесить замок — это важный этап. Но это лишь этап. Наша цель — все полигоны рекультивировать», — цитирует телеканал «360» Воробьева.
Губернатор поблагодарил федеральные власти за помощь в реализации программы по ликвидации свалок в области. Отдельно Воробьев отметил местных жителей, которые боролись за экологию и закрытие полигона. «Здесь находятся люди, которые в разное время проявляли высокую гражданскую активность. У нас, признаюсь, сначала были тяжелые баталии, потом диалог. И надо отдать должное: мы нашли общий язык. Наша работа не прекращается — рекультивация должна быть следующим этапом», — добавил он.
Воробьев подчеркнул, что в XX веке в Московской области начали работать 39 мусорных полигонов. По его словам, в 2020 году все городские свалки закроют, а мусор перенаправят на современные перерабатывающие предприятия. «Сегодня уже работает 12 комплексов по переработке отходов», — уточнил губернатор и добавил, что новые комплексы соответствуют современным экологическим стандартам.
В июне Воробьев пообещал к началу 2021 года ликвидировать в Московской области все городские свалки. Губернатор отмечал снижение количества мусора в регионе на 1,5 миллиона тонн благодаря внедрению раздельного сбора. Он также указал, что Подмосковье стало первым регионом России, где были введены самые современные экологические стандарты.
С начала мусорной реформы в Московской области вместе с «Ядрово» закрыли 36 полигонов. Им на смену приходят современные и экологически безопасные комплексы переработки отходов. В конце 2019 года замглавы правительства Подмосковья Евгений Хромушин заявил, что через три года для загрузки мощностей перерабатывающих предприятий область может начать закупать отходы из других регионов.
В марте 2018 года на свалке «Ядрово» недалеко от Волоколамска произошел выброс ядовитых газов. В результате несколько учащихся местной школы пожаловались на плохое самочувствие и были госпитализированы. Происшествие стало поводом для проведения нескольких протестных акций как в самом Волоколамске, так и в некоторых других подмосковных городах. Главными требованиями митингующих были решение проблемы огромных мусорных полигонов в Московской области и отставка руководства местных администраций.