В ФСБ пообещали Навальному рассмотреть его обращение об отравлении

Политик Алексей Навальный заявил, что намерен направить в ФСБ запрос относительно информации The Insider, что его хотели отравить сотрудники спецслужбы. В омском управлении ФСБ в беседе с Daily Storm пообещали, что будут рассмотрены любые обращения от Навального, и в его случае лучше отправлять запрос в электронном формате сразу на Лубянку, а не в омское или томское управления.





«Я думаю, что он будет сразу писать в ФСБ России, на Лубянку. По закону мы принимаем любые заявления, какими бы они ни были, и уже потом будут разбирательства. По электронной почте он тоже имеет право кинуть», — сказал собеседник в ФСБ.





Навальный в эфире «Эхо Москвы» сообщил, что будет обращаться в ФСБ. Он намерен сообщить о преступлении в соответствии с законом. «Я открываю уголовно-процессуальный кодекс, и я дохожу до статьи: «Сообщение о преступлении». В соответствии со статьей уголовно-процессуального кодекса мы делаем сообщение о преступлении, которое будет отправлено и в СК, и в ФСБ», — пообещал Навальный.