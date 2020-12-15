В ФСБ пообещали Навальному рассмотреть его обращение об отравлении

Политик Алексей Навальный заявил, что намерен направить в ФСБ запрос относительно информации The Insider, что его хотели отравить сотрудники спецслужбы. В омском управлении ФСБ в беседе с Daily Storm пообещали, что будут рассмотрены любые обращения от Навального, и в его случае лучше отправлять запрос в электронном формате сразу на Лубянку, а не в омское или томское управления.
«Я думаю, что он будет сразу писать в ФСБ России, на Лубянку. По закону мы принимаем любые заявления, какими бы они ни были, и уже потом будут разбирательства. По электронной почте он тоже имеет право кинуть», — сказал собеседник в ФСБ.
Навальный в эфире «Эхо Москвы» сообщил, что будет обращаться в ФСБ. Он намерен сообщить о преступлении в соответствии с законом. «Я открываю уголовно-процессуальный кодекс, и я дохожу до статьи: «Сообщение о преступлении». В соответствии со статьей уголовно-процессуального кодекса мы делаем сообщение о преступлении, которое будет отправлено и в СК, и в ФСБ», — пообещал Навальный.
Основатель ФБК, по его словам, имеет достаточно доказательств причастности сотрудников ФСБ к попытке отравить его. «Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии», — сказал Навальный.
14 декабря The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили совместное расследование об отравлении Навального. СМИ пришли к выводу, что к покушению на основателя ФБК причастны несколько сотрудников ФСБ России.
Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание на борту самолета 20 августа. Его госпитализировали в Омске. Российские врачи назвали причиной его состояния нарушение обмена веществ. Через несколько дней его перевезли в берлинскую клинику Charite, где медики обнаружили в его организме следы яда из группы «Новичок».
Москва допускает, что Навального могли отравить уже в Германии или в самолете по пути в Берлин. В России уголовное дело в связи с инцидентом с основателем ФБК пока не возбуждалось.