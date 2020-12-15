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Глава Минздрава объявил о начале вакцинации от COVID-19 во всех регионах
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Глава Минздрава объявил о начале вакцинации от COVID-19 во всех регионах

Прививки поставили уже 28,5 тысячи граждан

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что вакцину от COVID-19 «Спутник V» доставили во все регионы, началась вакцинация во всех субъектах. В регистре граждан, получивших препарат, на сегодняшний день отмечены 28,5 тысячи вакцинированных, сообщил министр.


«Во всех регионах развернуто 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии вакцины непосредственно для внутреннего распределения. Общее количество медицинских организаций, которые на сегодняшний день задействованы для проведения вакцинации — 1229», — рассказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением, цитата по «Интерфакс».


Министр также сообщил, что существует мобильное приложение для самонаблюдения после прививки. Приложение связано с регистром вакцинированных, оно позволяет медикам поддерживать связь с пациентами.


По словам Мурашко, во всех регионах власти увеличили на 34% количество морозильного оборудования. Он также рассказал, что вакцину дополнительно будут производить на предприятии «Биокад» в Санкт-Петербурге. «Это позволит нам нарастить общее количество производимых доз вакцины и максимально быстро обеспечить поставки, в том числе для нуждающихся групп в профилактике коронавирусной инфекции, таким образом, на сегодня принят комплекс мер для обеспечения процесса вакцинации и профилактики сбоев на всех его этапах», — пояснил глава Минздрава.


Заметка дополняется


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#мурашко #вакцина #covid-19 #коронавирус #минздрав
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