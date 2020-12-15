Плотные и упругие: как избежать покупки капусты «почтенного возраста»

Далее изучаем листья. У хорошей капусты они плотные и упругие. На них не должно быть пятен, трещин и темных точек. На листочки также можно слегка надавить. Если выделится слишком большое количество влаги, то овощ несвежий или продавец для увеличения веса и придания товару достойного вида обильно полил кочан водой.





Определить напичканный нитратами овощ можно простым взвешиванием. Капуста, выращенная без химических удобрений, всегда тяжелее, чем та, которую на грядке активно обрабатывали «химией». Еще один признак перенасыщения нитратами — это слишком толстые листья у основания кочана.





Еще одной важной деталью является кочерыжка. Слишком длинная кочерыжка, с которой срезано чересчур много листьев, выдает «почтенный возраст» капусты. Она должна быть не более двух сантиметров в длину.





Понюхайте кочан — свежий всегда приятно пахнет. Также осмотрите его — он должен быть сухим и без механических повреждений.





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