Плотные и упругие: как избежать покупки капусты «почтенного возраста»

Капуста отлично сочетается с другими продуктами и может быть самостоятельным полноценным блюдом. Овощ рекомендован для детского питания и часто присутствует в рационе каждого из нас. Однако выбрать свежий и выращенный без химии кочан умеют только опытные покупатели. «Фермерская ярмарка TV» собрала советы от производителей, которые помогут сделать правильный выбор.
В первую очередь следует обратить на твердость кочана. Для этого его достаточно сжать руками. Если при этом он деформируется, то это значит, что капуста не созрела. Она не будет хрустеть в салатах, размякнет при засолке, да и витаминов в ней будет не так много.
Далее изучаем листья. У хорошей капусты они плотные и упругие. На них не должно быть пятен, трещин и темных точек. На листочки также можно слегка надавить. Если выделится слишком большое количество влаги, то овощ несвежий или продавец для увеличения веса и придания товару достойного вида обильно полил кочан водой.
Определить напичканный нитратами овощ можно простым взвешиванием. Капуста, выращенная без химических удобрений, всегда тяжелее, чем та, которую на грядке активно обрабатывали «химией». Еще один признак перенасыщения нитратами — это слишком толстые листья у основания кочана.
Еще одной важной деталью является кочерыжка. Слишком длинная кочерыжка, с которой срезано чересчур много листьев, выдает «почтенный возраст» капусты. Она должна быть не более двух сантиметров в длину.
Понюхайте кочан — свежий всегда приятно пахнет. Также осмотрите его — он должен быть сухим и без механических повреждений.
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