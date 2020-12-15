В Госдуме разрешили иноагентам избираться в российские органы власти

Иностранных агентов не станут лишать пассивного избирательного права. Таким образом, они смогут избираться в органы власти. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев на общественных слушаниях по законопроектам о физлицах-иноагентах в Общественной палате. Он отметил, что иноагентами являются 192 тысячи из 210 тысяч российских некоммерческих организаций (НКО).





«Иностранные агенты <...> в пассивном избирательном праве не поражаются, они могут идти в представительные органы власти. Здесь нет никаких ограничений», — сообщил Пискарев на слушаниях по законопроектам о физлицах-иноагентах в Общественной палате РФ.





Пискарев подчеркнул, что у иностранных агентов при этом не будет доступа к гостайне.





«По-моему это не вызывает никакого вопроса. Потому что быть иноагентом, получать доступ из-за границы, работать на другое государство или организацию, при этом иметь доступ к нашим секретам — понятно всем», — добавил депутат.





Он также отметил, что законопроект направлен только на политическую деятельность и не имеет никакого отношения к культуре, просвещению, здравоохранению и спорту.





Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала объяснить понятие «политическая деятельность» в законопроекте. Она также подчеркнула, что для ведущих политическую деятельность иноагентов не должны вводиться ограничения в социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте.





«Такие виды деятельности, которые связаны с культурой и наукой, не могут быть отнесены к числу политической деятельности. К этому перечню я бы добавила деятельность, связанную со здравоохранением. Сегодня кооперация и совместные исследования в сфере медицины, развитие медицины трудно представить без международного сообщества, в том числе связанного и с финансированием», — заметила Москалькова.