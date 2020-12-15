В Госдуме разрешили иноагентам избираться в российские органы власти

Иностранных агентов не станут лишать пассивного избирательного права. Таким образом, они смогут избираться в органы власти. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев на общественных слушаниях по законопроектам о физлицах-иноагентах в Общественной палате. Он отметил, что иноагентами являются 192 тысячи из 210 тысяч российских некоммерческих организаций (НКО).
«Иностранные агенты <...> в пассивном избирательном праве не поражаются, они могут идти в представительные органы власти. Здесь нет никаких ограничений», — сообщил Пискарев на слушаниях по законопроектам о физлицах-иноагентах в Общественной палате РФ.
Пискарев подчеркнул, что у иностранных агентов при этом не будет доступа к гостайне.
«По-моему это не вызывает никакого вопроса. Потому что быть иноагентом, получать доступ из-за границы, работать на другое государство или организацию, при этом иметь доступ к нашим секретам — понятно всем», — добавил депутат.
Он также отметил, что законопроект направлен только на политическую деятельность и не имеет никакого отношения к культуре, просвещению, здравоохранению и спорту.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала объяснить понятие «политическая деятельность» в законопроекте. Она также подчеркнула, что для ведущих политическую деятельность иноагентов не должны вводиться ограничения в социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте.
«Такие виды деятельности, которые связаны с культурой и наукой, не могут быть отнесены к числу политической деятельности. К этому перечню я бы добавила деятельность, связанную со здравоохранением. Сегодня кооперация и совместные исследования в сфере медицины, развитие медицины трудно представить без международного сообщества, в том числе связанного и с финансированием», — заметила Москалькова.
8 декабря в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о координировании деятельности физических лиц и организаций, которые были признаны иностранными агентами, занимающимися политикой в России на финансы из-за границы. Проект ранее поддержали в Общественной палате. Его авторами стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне.
В ноябре комиссии Госдумы и Совфеда по борьбе с иностранным вмешательством предложили расширить применение статуса «иностранный агент». По внесенным ими в парламент поправкам, его можно будет присвоить не только некоммерческим организациям (НКО) или СМИ, но и другим предприятиям или обычным гражданам. Тогда отмечалось, что физлицам-иноагентам нельзя будет занимать должности на государственной и муниципальной службе.