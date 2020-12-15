СМИ: У ФСБ есть доказательства, что Сафронов получил деньги за передачу секретов

У следователей есть подтверждение того, что советник «Роскосмоса», бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов получил деньги за передачу секретной информации иностранной спецслужбе. Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с материалами уголовного дела Сафронова, которое ведут следователи ФСБ.





«У следствия есть подтверждение получения обвиняемым денежного вознаграждения за переданную иностранной спецслужбе секретную информацию, которая ранее не публиковалась ни в печатных, ни в электронных изданиях», — сообщил источник агентства.





Собеседник издания утверждает, что Иван Сафронов, «видимо, осознал, что совершил преступное деяние, так как уже несколько раз проговаривал со следователем и своими родственниками возможность заключения досудебного соглашения». «От подобного шага Сафронова настойчиво отговаривают адвокаты, убеждая его в том, что в этом случае он и его родственники будут подвергаться преследованию в течение всей своей жизни», — пишет агентство.





Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был арестован 7 июля 2020 года. Против него возбуждено дело о государственной измене. Вину Сафронов не признает.





По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Следствие полагает, что Иван Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, а конечным получателем секретных данных были США. В июле «Коммерсантъ» писал со ссылкой на адвоката журналиста, что, по версии следователей, Сафронов совершил преступление в 2017 году, когда работал в газете.