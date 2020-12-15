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СМИ: У ФСБ есть доказательства, что Сафронов получил деньги за передачу секретов
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СМИ: У ФСБ есть доказательства, что Сафронов получил деньги за передачу секретов

Данные, которые советник «Роскосмоса» раскрыл иностранной спецслужбе, ранее нигде не публиковались, утверждает источник

Данные, которые советник «Роскосмоса» раскрыл иностранной спецслужбе, ранее нигде не публиковались, утверждает источник Фото: © АГН Москва / Сандурская Софья
Фото: © АГН Москва / Сандурская Софья

У следователей есть подтверждение того, что советник «Роскосмоса», бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов получил деньги за передачу секретной информации иностранной спецслужбе. Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с материалами уголовного дела Сафронова, которое ведут следователи ФСБ.


«У следствия есть подтверждение получения обвиняемым денежного вознаграждения за переданную иностранной спецслужбе секретную информацию, которая ранее не публиковалась ни в печатных, ни в электронных изданиях», — сообщил источник агентства.


Собеседник издания утверждает, что Иван Сафронов, «видимо, осознал, что совершил преступное деяние, так как уже несколько раз проговаривал со следователем и своими родственниками возможность заключения досудебного соглашения». «От подобного шага Сафронова настойчиво отговаривают адвокаты, убеждая его в том, что в этом случае он и его родственники будут подвергаться преследованию в течение всей своей жизни», — пишет агентство.


Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был арестован 7 июля 2020 года. Против него возбуждено дело о государственной измене. Вину Сафронов не признает.


По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Следствие полагает, что Иван Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, а конечным получателем секретных данных были США. В июле «Коммерсантъ» писал со ссылкой на адвоката журналиста, что, по версии следователей, Сафронов совершил преступление в 2017 году, когда работал в газете.


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#госизмена #фсб #сафронов #роскосмос #журналист
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