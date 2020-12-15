Госдума одобрила запрет публиковать данные силовиков и судей

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий распространять сведения о частной жизни и имуществе судей, прокуроров, сотрудников СКР, ФСБ и об отдельных категориях военных, а также их родных, даже без непосредственной угрозы их безопасности. Один из авторов документа депутат Дмитрий Вяткин уточнил, что секретными данными может быть информация, содержащаяся в системах Пенсионного фонда, Росреестра, Фонда обязательного медстрахования, ГИБДД.





Поправки предложены в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Помимо Вяткина авторами законопроекта выступили депутаты Василий Пискарев и Дмитрий Савельев. За принятие этого документа проголосовали 314 парламентариев, против — один, еще четыре воздержались.





«Это может быть информация, которая содержится в системах Пенсионного фонда, Росреестра, Фонда обязательного медицинского страхования, ГИБДД. Налоговая информация, федеральная служба судебных приставов — там везде содержатся персональные сведения об указанных наших согражданах, а также о членах их семей», — пояснил Вяткин.





Он добавил, что уже «есть примеры», когда «информация собирается, анализируется, накапливается» не только внутри страны, но в том числе зарубежными организациями с целью «оказания давления» на лиц, выполняющих в России особые государственные задачи. Это, как считает Вяткин, «напрямую касается вопросов не только нашей внутренней безопасности, но национальной безопасности в целом».