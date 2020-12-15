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Госдума одобрила запрет публиковать данные силовиков и судей
Новости

Госдума одобрила запрет публиковать данные силовиков и судей

Это может быть информация, содержащаяся в системах Пенсионного фонда, Росреестра, Фонда обязательного медстрахования, ГИБДД

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий распространять сведения о частной жизни и имуществе судей, прокуроров, сотрудников СКР, ФСБ и об отдельных категориях военных, а также их родных, даже без непосредственной угрозы их безопасности. Один из авторов документа депутат Дмитрий Вяткин уточнил, что секретными данными может быть информация, содержащаяся в системах Пенсионного фонда, Росреестра, Фонда обязательного медстрахования, ГИБДД.


Поправки предложены в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Помимо Вяткина авторами законопроекта выступили депутаты Василий Пискарев и Дмитрий Савельев. За принятие этого документа проголосовали 314 парламентариев, против — один, еще четыре воздержались.


«Это может быть информация, которая содержится в системах Пенсионного фонда, Росреестра, Фонда обязательного медицинского страхования, ГИБДД. Налоговая информация, федеральная служба судебных приставов — там везде содержатся персональные сведения об указанных наших согражданах, а также о членах их семей», — пояснил Вяткин.


Он добавил, что уже «есть примеры», когда «информация собирается, анализируется, накапливается» не только внутри страны, но в том числе зарубежными организациями с целью «оказания давления» на лиц, выполняющих в России особые государственные задачи. Это, как считает Вяткин, «напрямую касается вопросов не только нашей внутренней безопасности, но национальной безопасности в целом».


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Депутат уточнил, что документ предлагает ввести запрет на распространение сведений о частной жизни и имуществе силовиков и судей с момента их вступления в должность. В действующей редакции закона подобный запрет предусматривался только в случае, когда их жизни угрожала опасность.


Сейчас, по мнению авторов законопроекта, все чаще в Сети «несанкционированно публикуются» сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих. Это «негативно влияет на осуществление ими своих полномочий», отметили парламентарии.


Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон «Об оперативно-разыскной деятельности» — депутаты хотят запретить разглашать сведения об осуществлении ОРД и сведения, содержащиеся в запросах гражданах, а также ответах на эти запросы. Причем разрешение на публикацию такой информации может выдать лишь следователь.


#силовики #судья #законопроект #госдума
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