В театре «Современник» возмутились словами Садальского о «позорных» похоронах Гафта

Актер Станислав Садальский после завершения церемонии прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в театре «Современник» назвал прошедшие похороны «позором» из-за того, что на траурном мероприятии было мало людей. В «Современнике» в беседе с Daily Storm возмутились словами Садальского, охарактеризовав их как циничные и неприятные, подчеркнув, что зал был заполнен согласно законодательству города, а Гафта проводили достойно.





«Хочется ответить только одно: зал должен был быть заполнен на 25%. Если бы в зале было битком, то у театра были бы большие неприятности, крупный штраф. Пришли те люди, которые смогли там быть. Было душевное прощание, очень хорошее, достойное Валентина Иосифовича. И то, что многие люди пожилые не смогли быть, это тоже можно понять», — сообщил Daily Storm сотрудник «Современника».





«То, что приходили люди, не связанные с театром, то здесь все просто: Валентин Иосифович считал их своими друзьями, близкими. Не было четкого списка, кто должен прийти, а кто нет. Кроме того, Станислав Юрьевич вряд ли хорошо знает состав труппы, он в театре был пару десятилетий назад. Каждый человек, конечно, имеет право на свое мнение. На церемонии было много телеканалов, известных имен, но разве это важно? Его слова, конечно, некорректны, не к случаю, неприятны, циничны, грубые», — отметил собеседник.





В театре также посоветовали не обращать внимание на слова Садальского, особенно в такой день, когда не стоит полемизировать или скандалить по такому поводу.





«Нужно пожелать Царствия Небесного Валентину Иосифовичу и оставить его в покое, он и так намучался. Но похороны не могли пройти иначе, нарушать закон театр не имел права. Никто людей не отгонял, были рады и благодарны всем, кто пришел», — подчеркнули в «Современнике».





15 декабря Садальский в Facebook раскритиковал церемонию прощания с Гафтом. Ему не понравилось, что в зале было мало людей, а проститься пришли в том числе не связанные с театром люди.





«Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой. Из молодых, узнаваемых актеров театра — практически никого. Новый худрук «Современника» [Виктор] Рыжаков не пришел — сказал, что болеет. Были Розенбаум, Лепс», — написал актер.