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В театре «Современник» возмутились словами Садальского о «позорных» похоронах Гафта
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В театре «Современник» возмутились словами Садальского о «позорных» похоронах Гафта

Церемония прощания с известным артистом была достойной и душевной, считают в театре

Актер Станислав Садальский после завершения церемонии прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в театре «Современник» назвал прошедшие похороны «позором» из-за того, что на траурном мероприятии было мало людей. В «Современнике» в беседе с Daily Storm возмутились словами Садальского, охарактеризовав их как циничные и неприятные, подчеркнув, что зал был заполнен согласно законодательству города, а Гафта проводили достойно.


«Хочется ответить только одно: зал должен был быть заполнен на 25%. Если бы в зале было битком, то у театра были бы большие неприятности, крупный штраф. Пришли те люди, которые смогли там быть. Было душевное прощание, очень хорошее, достойное Валентина Иосифовича. И то, что многие люди пожилые не смогли быть, это тоже можно понять», — сообщил Daily Storm сотрудник «Современника».


«То, что приходили люди, не связанные с театром, то здесь все просто: Валентин Иосифович считал их своими друзьями, близкими. Не было четкого списка, кто должен прийти, а кто нет. Кроме того, Станислав Юрьевич вряд ли хорошо знает состав труппы, он в театре был пару десятилетий назад. Каждый человек, конечно, имеет право на свое мнение. На церемонии было много телеканалов, известных имен, но разве это важно? Его слова, конечно, некорректны, не к случаю, неприятны, циничны, грубые», — отметил собеседник.


В театре также посоветовали не обращать внимание на слова Садальского, особенно в такой день, когда не стоит полемизировать или скандалить по такому поводу.


«Нужно пожелать Царствия Небесного Валентину Иосифовичу и оставить его в покое, он и так намучался. Но похороны не могли пройти иначе, нарушать закон театр не имел права. Никто людей не отгонял, были рады и благодарны всем, кто пришел», — подчеркнули в «Современнике».


15 декабря Садальский в Facebook раскритиковал церемонию прощания с Гафтом. Ему не понравилось, что в зале было мало людей, а проститься пришли в том числе не связанные с театром люди.


«Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой. Из молодых, узнаваемых актеров театра практически никого. Новый худрук «Современника» [Виктор] Рыжаков не пришел сказал, что болеет. Были Розенбаум, Лепс», написал актер.


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Ранее 15 декабря в театре «Современник» прошла церемония прощания с Валентином Гафтом. Он скончался 12 декабря на 86-м году жизни от последствий инсульта. Проститься с Гафтом пришли коллеги Евгений Миронов, Лия Ахеджакова, Сергей Гармаш, Станислав Садальский и Виктор Раков, а также депутат Госдумы, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.


В начале августа 2019 года Валентин Гафт перенес инсульт. После лечения его перевели в реабилитационный центр. Врачи отмечали, что актеру предстоит долгий процесс восстановления. В ноябре 2020-го его жена, актриса Ольга Остроумова, говорила, что состояние ее супруга стабильное.


Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Дебютировал в кино в 1956 году в фильме «Убийство на улице Данте». Наибольшую известность ему принесли картины «Гараж», «Небеса обетованные», «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово…». С 1969 года актер работал в театре «Современник», там же состоялся и его режиссерский дебют. В 1984 году Валентину Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР.


В Москве простились с Валентином Гафтом

В «Современнике» закончилась церемония прощания, артиста похоронят на Троекуровском кладбище 15 декабря 2020
Dailystorm - В Москве простились с Валентином Гафтом
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