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Федерация рестораторов призвала штрафовать посетителей кафе за фото в соцсетях без маски
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Федерация рестораторов призвала штрафовать посетителей кафе за фото в соцсетях без маски

Для начала проверки в отношении заведения из-за нарушений по COVID-19 достаточно снимков в соцсетях, заявили в Главконтроле

Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что публикации в социальных сетях могут стать основанием для расследования, соблюдаются ли в кафе и ресторанах Москвы меры, принятые из-за пандемии COVID-19. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов считает, что наказывать нужно не кафе, а посетителя, пришедшего без маски. По словам Прасова, с такой инициативой Федерация обратится к властям.


«Недобросовестные люди есть много где. Но если человек в метро без маски — он получает штраф, а не метрополитен. Почему бы не наказывать полиции такого нарушителя в ресторане? Метрополитен считает, что не может повлиять на людей и заставить надеть маску. А ресторатор может? — заявил в беседе с Daily Storm Прасов. — Получается, что с точки зрения оценки риска для метрополитена его как бы нет, а для ресторанов он максимальный»


Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров также отметил, что «общественные организации на постоянной основе» обращаются по различным вопросам к властям, и «самое важное, чтобы их слышали». «Мы будем обращать внимание на эту ситуацию [с проверками кафе]. Собираемся обратиться в мэрию, Департамент потребрынка. Но в данном случае правительство Москвы, как правило, достаточно хорошо идет на контакт. И ко многим вещам действительно прислушивается. Шанс на это, наверное, есть», — полагает он.


Начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков ранее в эфире Первого канала заявил, что «Любая информация — фото, видео, в том числе из соцсетей — может быть основанием для начала административного расследования» в отношении заведений. Затем, по словам Данчикова, собирается доказательная база, проводится проверка. «Естественно только по совокупности доказательств принимается окончательное решение [о наказании]», — пояснил он.


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«Проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе, ресторанов в части сантребований, режима работы не только осуществляется по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия», — отметил Данчиков. Он добавил, что введенные меры прорабатывались вместе с предпринимательским сообществом — рестораторами, владельцами баров, кафе.


Данчиков сообщил, что лишь около 10% предприятий столицы нарушают меры безопасности по коронавирусу, злостных нарушителей среди них единицы. «К счастью, большинство заведений, большинство предпринимателей ведут себя добросовестно. У нас, по статистике, у около 10% выявляются различные нарушения, — констатировал начальник столичного Главконтроля. — Злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы».


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Ранее стало известно, что столичные власти могут закрыть на 90 дней или оштрафовать на миллион рублей торгово-развлекательный центр «Европейский» из-за несоблюдения мер по профилактике COVID-19. В ТРЦ не были приняты достаточные меры по организации социального дистанцирования и использованию масок и перчаток, заявил замначальника инспекции по контролю за благоустройством городских территорий Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.


Он пояснил, что за нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, но если будет нанесен вред здоровью человека в результате нарушения, то штраф возрастет до миллиона рублей либо работу организации приостановят на срок до 90 дней.


Власти столицы регулярно проверяют на соблюдение профилактики коронавируса торговые центры, кафе, развлекательные заведения и предприятия. В конце сентября Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве оштрафовали на миллион рублей за нарушения перчаточно-масочного режима.


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