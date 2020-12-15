Федерация рестораторов призвала штрафовать посетителей кафе за фото в соцсетях без маски

Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что публикации в социальных сетях могут стать основанием для расследования, соблюдаются ли в кафе и ресторанах Москвы меры, принятые из-за пандемии COVID-19. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов считает, что наказывать нужно не кафе, а посетителя, пришедшего без маски. По словам Прасова, с такой инициативой Федерация обратится к властям.





«Недобросовестные люди есть много где. Но если человек в метро без маски — он получает штраф, а не метрополитен. Почему бы не наказывать полиции такого нарушителя в ресторане? Метрополитен считает, что не может повлиять на людей и заставить надеть маску. А ресторатор может? — заявил в беседе с Daily Storm Прасов. — Получается, что с точки зрения оценки риска для метрополитена его как бы нет, а для ресторанов он максимальный».





Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров также отметил, что «общественные организации на постоянной основе» обращаются по различным вопросам к властям, и «самое важное, чтобы их слышали». «Мы будем обращать внимание на эту ситуацию [с проверками кафе]. Собираемся обратиться в мэрию, Департамент потребрынка. Но в данном случае правительство Москвы, как правило, достаточно хорошо идет на контакт. И ко многим вещам действительно прислушивается. Шанс на это, наверное, есть», — полагает он.





Начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков ранее в эфире Первого канала заявил, что «Любая информация — фото, видео, в том числе из соцсетей — может быть основанием для начала административного расследования» в отношении заведений. Затем, по словам Данчикова, собирается доказательная база, проводится проверка. «Естественно только по совокупности доказательств принимается окончательное решение [о наказании]», — пояснил он.