Федерация рестораторов призвала штрафовать посетителей кафе за фото в соцсетях без маски

Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что публикации в социальных сетях могут стать основанием для расследования, соблюдаются ли в кафе и ресторанах Москвы меры, принятые из-за пандемии COVID-19. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов считает, что наказывать нужно не кафе, а посетителя, пришедшего без маски. По словам Прасова, с такой инициативой Федерация обратится к властям.
«Недобросовестные люди есть много где. Но если человек в метро без маски — он получает штраф, а не метрополитен. Почему бы не наказывать полиции такого нарушителя в ресторане? Метрополитен считает, что не может повлиять на людей и заставить надеть маску. А ресторатор может? — заявил в беседе с Daily Storm Прасов. — Получается, что с точки зрения оценки риска для метрополитена его как бы нет, а для ресторанов он максимальный».
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров также отметил, что «общественные организации на постоянной основе» обращаются по различным вопросам к властям, и «самое важное, чтобы их слышали». «Мы будем обращать внимание на эту ситуацию [с проверками кафе]. Собираемся обратиться в мэрию, Департамент потребрынка. Но в данном случае правительство Москвы, как правило, достаточно хорошо идет на контакт. И ко многим вещам действительно прислушивается. Шанс на это, наверное, есть», — полагает он.
Начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков ранее в эфире Первого канала заявил, что «Любая информация — фото, видео, в том числе из соцсетей — может быть основанием для начала административного расследования» в отношении заведений. Затем, по словам Данчикова, собирается доказательная база, проводится проверка. «Естественно только по совокупности доказательств принимается окончательное решение [о наказании]», — пояснил он.
«Проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе, ресторанов в части сантребований, режима работы не только осуществляется по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия», — отметил Данчиков. Он добавил, что введенные меры прорабатывались вместе с предпринимательским сообществом — рестораторами, владельцами баров, кафе.
Данчиков сообщил, что лишь около 10% предприятий столицы нарушают меры безопасности по коронавирусу, злостных нарушителей среди них единицы. «К счастью, большинство заведений, большинство предпринимателей ведут себя добросовестно. У нас, по статистике, у около 10% выявляются различные нарушения, — констатировал начальник столичного Главконтроля. — Злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы».
Ранее стало известно, что столичные власти могут закрыть на 90 дней или оштрафовать на миллион рублей торгово-развлекательный центр «Европейский» из-за несоблюдения мер по профилактике COVID-19. В ТРЦ не были приняты достаточные меры по организации социального дистанцирования и использованию масок и перчаток, заявил замначальника инспекции по контролю за благоустройством городских территорий Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.
Он пояснил, что за нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, но если будет нанесен вред здоровью человека в результате нарушения, то штраф возрастет до миллиона рублей либо работу организации приостановят на срок до 90 дней.
Власти столицы регулярно проверяют на соблюдение профилактики коронавируса торговые центры, кафе, развлекательные заведения и предприятия. В конце сентября Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве оштрафовали на миллион рублей за нарушения перчаточно-масочного режима.