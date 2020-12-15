Любимая женщина влияет на своего мужчину: свидетели распада СССР оценили роль жены Горбачева

Помощник Михаила Горбачева Павел Палажченко в программе «Познер» опроверг информацию, что жена экс-президента СССР влияла на политику мужа. По его словам, Горбачев несет ответственность за свои решения сам. Известный советский историк Рой Медведев в беседе с Daily Storm назвал бывшего генсека слабовольным политиком, который нередко советовался с женой. Последний глава Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов в свою очередь заявил, что вряд ли Раиса Горбачева влияла на супруга, который был мужественным политическим деятелем.
«Помощник Горбачева прав: тот действительно нес ответственность [за своим решения сам]. Мало ли что жена скажет! Моя жена, к примеру, не имела склонности вмешиваться [в дела]. Но когда вместе обедаете, то все равно что-то обсуждаете. Кто-то может назвать это влиянием. Но жена Горбачева влияла на него, может быть, чуть больше, чем моя на меня. Все эти рассуждения распространяют субъективные недоброжелатели некоторых сторон его деятельности», — заявил преподаватель РЭУ имени Г.В. Плеханова, член-корреспондент РАН Хасбулатов.
«Горбачев не такой уж слабый политик, каким принято его изображать. Был бы он безвольным, то вряд ли бы начал перестройку, просто царствовал бы 20 лет. Это был крупный деятель, у которого хватило мужества и влияния, чтобы повести страну. Это обернулось горем и распадом СССР, конечно, и нам предстоит все это оценить. Однако считать, что жена на него влияла, — это несерьезно и несправедливо», — добавил он.
Помощник первого президента России, один из авторов первой Конституции РФ Сергей Шахрай в беседе с Daily Storm сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть слова Палажченко, потому что не в курсе того, что «происходило в семье» Горбачева.
«Но все мы друг на друга влияем. Луна движется и потом всякие вещи у нас в голове происходят», — пошутил он. Потом добавил: «Любимая женщина определяет поведение своего мужчины».
Известный историк-диссидент, автор биографии президента Владимира Путина и бывший депутат Верховного Совета СССР Рой Медведев в беседе с Daily Storm выразил мнение, что Горбачев иногда вместо того, чтобы прислушиваться к своим советникам, руководствовался мнением жены.
«После того, как его [Горбачева] избрали генсеком ЦК КПСС, первым, кто с ним говорил четыре часа, была Раиса Максимовна. Он у нее спрашивал, что ему делать. Он сам признавал это, частично подтверждал в своих воспоминаниях», — сказал Медведев.
«И в течение первых месяцев Горбачева у власти, в начале 1985 года, главным советником была его жена. Он с ней также выезжал за границу еще до избрания. Мне про это рассказывал его помощник Георгий Шахназаров, он был его советником по внутренней политике. Это все было в его записях», — отметил публицист.
По словам Медведева, Горбачев вообще старался избегать самостоятельного принятия важных решений, ориентируясь на советы других людей. Например, он советовался с членом Политбюро ЦК КПСС Егором Лигачевым перед тем, как начать антиалкогольную кампанию в СССР.
«Самостоятельных решений он почти никогда не принимал, слушал своих советников или членов Политбюро. Очень большое влияние на него оказывал [Михаил] Соломенцев, потом Яковлев Александр. Конечно, наиболее принципиальные вопросы, например, с Рейганом, Раиса Максимовна давать не могла. Он советовался со своими маршалами, с [Евгением] Примаковым», — сообщил историк.
Публицист также привел один из эпизодов, когда мнение жены в политической жизни Горбачева играло ключевую роль.
«С самой первой речью Горбачева выступал около часа перед партийным активом Ленинграда. Его речь произвела тогда большое впечатление: он говорил без бумажки, хорошим русским языком, правильные вещи, не косноязычно, как Брежнев или Хрущев. Это снималось для «домашнего телевидения». Но Раисе Максимовне очень понравилось его выступление и она сказала, что это нужно показать всей стране. И они позвали Лигачева, он тогда отвечал за идеологию и сказали ему: надо показать всем. Это была первая речь, которую мы увидели по телевидению», — сообщил Медведев.
«И таких случаев было много, когда она давала ему советы, как себя вести и так далее. Также она просила показывать ей тексты всех речей, с которыми он выступал и просила внести те или иные изменения. Она была одним из главных его советников, особенно в том, что касается поведения. Но в крупных решениях она не принимала участие», — заключил историк.
13 декабря в интервью Владимиру Познеру помощник Горбачева Павел Палажченко заявил, что супруга экс-президента СССР не давала ему советов в государственных вопросах и он сам к ней по этому поводу не обращался.
«Он [Горбачев] со своей женой не советовался. Я уверен, что когда Рональд Рейган ехал, допустим, в Рейкьявик, когда Горбачев ехал в Рейкьявик, нет, конечно, они со своими женами не советовались, это не тот круг вопросов», — сказал Палажченко.
«Что касается кадровых решений, насколько я знаю, тоже не советовался Горбачев, а вот что касается Рейгана — не исключено. Другое дело, ведь люди живут, они видят реакцию, может быть, своих жен на кого-то, на какие-то вещи и, может быть, это как-то учитывают, но я думаю не более того», — сказал помощник Горбачева.
Раиса Горбачева (до замужества - Титаренко) родилась в 1932 году. В 1953 году вышла замуж за Михаила Горбачева и сменила фамилию. Когда он был избран генсеком ЦК КПСС, сопровождала его в поездках по СССР и за рубежом. В 1987 году британское издание Woman’s Own назвало ее «Женщиной года». В 1991 году она получила премию «Леди года».
Активно занималась благотворительной деятельностью, помогала больницам. В 1991 году в результате стресса во время августовского путча Раиса Горбачева перенесла микроинсульт: у нее ухудшилось зрение, произошло расстройство речи.
22 июля 1999 года врачи Института гематологии РАМН обнаружили у нее тяжелое заболевание крови — лейкоз. Она проходила лечение в медицинской клинике Вестфальского университета в Мюнстере (Германия). 20 сентября 1999 года Раиса Горбачева умерла, похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.