Любимая женщина влияет на своего мужчину: свидетели распада СССР оценили роль жены Горбачева

Помощник Михаила Горбачева Павел Палажченко в программе «Познер» опроверг информацию, что жена экс-президента СССР влияла на политику мужа. По его словам, Горбачев несет ответственность за свои решения сам. Известный советский историк Рой Медведев в беседе с Daily Storm назвал бывшего генсека слабовольным политиком, который нередко советовался с женой. Последний глава Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов в свою очередь заявил, что вряд ли Раиса Горбачева влияла на супруга, который был мужественным политическим деятелем.





«Помощник Горбачева прав: тот действительно нес ответственность [за своим решения сам]. Мало ли что жена скажет! Моя жена, к примеру, не имела склонности вмешиваться [в дела]. Но когда вместе обедаете, то все равно что-то обсуждаете. Кто-то может назвать это влиянием. Но жена Горбачева влияла на него, может быть, чуть больше, чем моя на меня. Все эти рассуждения распространяют субъективные недоброжелатели некоторых сторон его деятельности», — заявил преподаватель РЭУ имени Г.В. Плеханова, член-корреспондент РАН Хасбулатов.





«Горбачев не такой уж слабый политик, каким принято его изображать. Был бы он безвольным, то вряд ли бы начал перестройку, просто царствовал бы 20 лет. Это был крупный деятель, у которого хватило мужества и влияния, чтобы повести страну. Это обернулось горем и распадом СССР, конечно, и нам предстоит все это оценить. Однако считать, что жена на него влияла, — это несерьезно и несправедливо», — добавил он.





Помощник первого президента России, один из авторов первой Конституции РФ Сергей Шахрай в беседе с Daily Storm сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть слова Палажченко, потому что не в курсе того, что «происходило в семье» Горбачева.





«Но все мы друг на друга влияем. Луна движется и потом всякие вещи у нас в голове происходят», — пошутил он. Потом добавил: «Любимая женщина определяет поведение своего мужчины».