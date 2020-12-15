Патриарх Кирилл поздравил Байдена с победой на выборах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Он отметил, что РПЦ готова к межрелигиозному и межкультурному диалогу между странами. Также патриарх пожелал новоизбранному американскому лидеру мудрости и здоровья. Ранее Байдена с победой поздравил президент России Владимир Путин.





«Современный мир нуждается в большей стабильности и безопасности, в развитии конструктивного сотрудничества между государствами, направленного на решение проблем экстремизма и терроризма, региональных военных конфликтов, экономической справедливости, защиты окружающей природной среды», — приводятся слова патриарха на сайте Церкви.





«Убежден, что взаимодействие наших стран и народов, опирающееся на исторический опыт, может стать значимым вкладом в поиск эффективных ответов на глобальные вызовы современности», — указал он.





Патриарх Кирилл напомнил, что в США работает немало православных верующих и выразил надежду, что американские власти будут внимательны к «религиозным нуждам русскоязычной паствы».





«Желаю вам доброго здравия, мудрости в принятии решений, а гражданам США — мира и благополучия», — сообщил предстоятель РПЦ.