Патриарх Кирилл поздравил Байдена с победой на выборах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Он отметил, что РПЦ готова к межрелигиозному и межкультурному диалогу между странами. Также патриарх пожелал новоизбранному американскому лидеру мудрости и здоровья. Ранее Байдена с победой поздравил президент России Владимир Путин.
«Современный мир нуждается в большей стабильности и безопасности, в развитии конструктивного сотрудничества между государствами, направленного на решение проблем экстремизма и терроризма, региональных военных конфликтов, экономической справедливости, защиты окружающей природной среды», — приводятся слова патриарха на сайте Церкви.
«Убежден, что взаимодействие наших стран и народов, опирающееся на исторический опыт, может стать значимым вкладом в поиск эффективных ответов на глобальные вызовы современности», — указал он.
Патриарх Кирилл напомнил, что в США работает немало православных верующих и выразил надежду, что американские власти будут внимательны к «религиозным нуждам русскоязычной паствы».
«Желаю вам доброго здравия, мудрости в принятии решений, а гражданам США — мира и благополучия», — сообщил предстоятель РПЦ.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден 7 ноября объявил о своей победе на выборах. Действующий президент страны Дональд Трамп пообещал уйти из Белого дома, если выборщики 14 декабря проголосуют за его конкурента. По мнению действующего президента, в таком случае электоральная коллегия совершит ошибку, но сопротивляться их решению Трамп не станет. Он также повторил свои слова о массовых фальсификациях и сравнил процедуру в 2020 году с «выборами в стране третьего мира».
В ночь на 15 декабря коллегия выборщиков США утвердила итоги голосования на президентских выборах, согласно которым демократ Джозеф Байден станет главой Белого дома. За него проголосовали 306 выборщиков при необходимых 270. Действующий президент страны республиканец Дональд Трамп получил 232 голоса. Результаты голосования выборщиков должен утвердить Конгресс, итоги должны быть оглашены 6 января. Республиканцы провели в ряде штатов голосование альтернативных выборщиков, его результаты также будут направлены на рассмотрение законодателей.