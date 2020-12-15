Пилоты предупредили «Аэрофлот» о росте числа дебошей из-за пересадки пассажиров без масок

«Аэрофлот» будет пересаживать на специальные места пассажиров, отказывающихся оставаться в маске во время полета. Снять ее можно лишь для замены и при приеме пищи. Источники Daily Storm в «Аэрофлоте» посчитали решение авиакомпании неэффективным, поскольку «всех людей не пересадишь», предупредив о росте числа случаев дебошей на борту. Пилот «Аэрофлота также напомнил, что в закрытом пространстве с циркулирующим по салону воздухом попавший на «карантинные» места человек все равно может заразить других пассажиров.





«В самолете, в отличие от кинотеатра с большим залом, замкнутое пространство. И система кондиционирования гоняет воздух внутри. Ты можешь отсадить куда угодно кого угодно — но во время обеда все маски снимут. И начнется циркуляция воздуха. Ну сняли пассажиры маски — и как будто бы не надевали!», — заявил пилот «Аэрофлота».





Он считает, что логичнее было бы «прекращать кормить людей»,о днако это нереально. «А когда система кондиционирования гоняет воздух по всему салону — какая разница, кто где сидит?!— сказал собеседник. — Все очень близко расположено друг к другу. В самолете же воздух не сразу вылетает. Он какое-то время крутится внутри и разносит инфекцию. Хоть с галерки вперед, хоть обратно».





Собеседник добавил, что стоит учитывать и психологию людей, которые станут озлобленными и грубыми: «Естественно, это раздражает людей. Когда человек только задремал, чуть снял маску с носа — и к нему уже бежит проводница. Это напрягает. Здесь чисто психологический момент».





Источник в профсоюзе «Аэрофлота» также выразил недоумение по поводу этого решения авиакомпании.





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