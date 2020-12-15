Путин наградил Грызлова орденом за вклад в укрепление государства

Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу МВД и экс-спикера Госдумы Бориса Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Грызлову 15 декабря исполняется 70 лет. Сейчас он является полпредом России в трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию ситуации на Украине.





Как сообщается на сайте Кремля, Грызлова наградили за «выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса» РФ. Кроме того, в указе отмечаются и заслуги политика в «развитии оборонно-промышленного комплекса страны», а также его «многолетняя добросовестная работа».





Грызлов также является главой совета директоров акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», а с 2002 года политик занимает пост председателя Высшего совета партии «Единая Россия».





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