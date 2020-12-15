Белоруссия приостановила транзит нефти через Литву

Британское дочернее предприятие «Белорусской нефтяной компании» BNK (UK) Limited приостановило на неопределенное время перемещение нефтепродуктов через Клайпедский государственный порт Литвы. При этом в компании подчеркнули, что все договорные обязательства будут исполнены. В Литве это решение назвали политическим в связи с напряженными отношениями между странами.
Как отметил представитель литовского госпредприятия Klaipedos Nafta (KN) Миндаугас Навикас, действия Минска не обусловлены экономическими причинами.
«С экономической точки зрения инфраструктура в Клайпеде наиболее выгодна для экспорта и импорта белорусских нефтепродуктов», — сообщил он.
В то же время Навикас добавил, что в связи с ситуацией в Белоруссии литовская компания ищет другие варианты развития своего бизнеса.
Литовская сторона получила за перевалку белорусских нефтепродуктов в 2019 году 23,9 миллиона евро прибыли. В среднем годовой грузооборот в порту Клайпеды — около 40 миллионов тонн, из которых нефтепродукты из Белоруссии составляют четыре-пять миллионов тонн.
В августе Лукашенко после введения против него санкций пригрозил ввести ответные ограничения в адрес «зажравшейся» Литвы, а также Польши. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что заявление президента Белоруссии, который в числе прочего пообещал отказаться от использования Клайпедского порта для транзита белорусской продукции, ударит в первую очередь по Минску. По его мнению, слова белорусского лидера объясняются не стратегическими решениями, а неуважением к своему народу и стране, а также попытками уцепиться за власть.
Кроме того, президент Белоруссии рассказывал о планах переориентировать перевалку белорусских нефтепродуктов и хлоркалия из портов Литвы на российское направление. Эта тема обсуждалась на переговорах премьера РФ Михаила Мишустина и его коллеги из Белоруссии Романа Головченко. Глава Минэнерго Александр Новак, входящий в состав российской делегации, отметил, что, в частности, будет задействован порт в Усть-Луге. Но для этого нужно проработать экономические условия между транспортными компаниями, портовыми и «Белнефтехимом», уточнил Новак.