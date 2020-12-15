Белоруссия приостановила транзит нефти через Литву

Литовская сторона получила за перевалку белорусских нефтепродуктов в 2019 году 23,9 миллиона евро прибыли. В среднем годовой грузооборот в порту Клайпеды — около 40 миллионов тонн, из которых нефтепродукты из Белоруссии составляют четыре-пять миллионов тонн.





В августе Лукашенко после введения против него санкций пригрозил ввести ответные ограничения в адрес «зажравшейся» Литвы, а также Польши. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что заявление президента Белоруссии, который в числе прочего пообещал отказаться от использования Клайпедского порта для транзита белорусской продукции, ударит в первую очередь по Минску. По его мнению, слова белорусского лидера объясняются не стратегическими решениями, а неуважением к своему народу и стране, а также попытками уцепиться за власть.





Кроме того, президент Белоруссии рассказывал о планах переориентировать перевалку белорусских нефтепродуктов и хлоркалия из портов Литвы на российское направление. Эта тема обсуждалась на переговорах премьера РФ Михаила Мишустина и его коллеги из Белоруссии Романа Головченко. Глава Минэнерго Александр Новак, входящий в состав российской делегации, отметил, что, в частности, будет задействован порт в Усть-Луге. Но для этого нужно проработать экономические условия между транспортными компаниями, портовыми и «Белнефтехимом», уточнил Новак.