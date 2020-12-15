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Белоруссия приостановила транзит нефти через Литву
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Белоруссия приостановила транзит нефти через Литву

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее пригрозил отказаться от использования порта соседней республики

Британское дочернее предприятие «Белорусской нефтяной компании» BNK (UK) Limited приостановило на неопределенное время перемещение нефтепродуктов через Клайпедский государственный порт Литвы. При этом в компании подчеркнули, что все договорные обязательства будут исполнены. В Литве это решение назвали политическим в связи с напряженными отношениями между странами.


Как отметил представитель литовского госпредприятия Klaipedos Nafta (KN) Миндаугас Навикас, действия Минска не обусловлены экономическими причинами.


«С экономической точки зрения инфраструктура в Клайпеде наиболее выгодна для экспорта и импорта белорусских нефтепродуктов», — сообщил он.


В то же время Навикас добавил, что в связи с ситуацией в Белоруссии литовская компания ищет другие варианты развития своего бизнеса.


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Лукашенко объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой

Президент Белоруссии призвал народы этих государств остановить своих политиков и «не дать развязаться войне» 17 сентября 2020
Dailystorm - Лукашенко объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой

Литовская сторона получила за перевалку белорусских нефтепродуктов в 2019 году 23,9 миллиона евро прибыли. В среднем годовой грузооборот в порту Клайпеды — около 40 миллионов тонн, из которых нефтепродукты из Белоруссии составляют четыре-пять миллионов тонн.


В августе Лукашенко после введения против него санкций пригрозил ввести ответные ограничения в адрес «зажравшейся» Литвы, а также Польши. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что заявление президента Белоруссии, который в числе прочего пообещал отказаться от использования Клайпедского порта для транзита белорусской продукции, ударит в первую очередь по Минску. По его мнению, слова белорусского лидера объясняются не стратегическими решениями, а неуважением к своему народу и стране, а также попытками уцепиться за власть.


Кроме того, президент Белоруссии рассказывал о планах переориентировать перевалку белорусских нефтепродуктов и хлоркалия из портов Литвы на российское направление. Эта тема обсуждалась на переговорах премьера РФ Михаила Мишустина и его коллеги из Белоруссии Романа Головченко. Глава Минэнерго Александр Новак, входящий в состав российской делегации, отметил, что, в частности, будет задействован порт в Усть-Луге. Но для этого нужно проработать экономические условия между транспортными компаниями, портовыми и «Белнефтехимом», уточнил Новак.


Первой пострадает Белоруссия: Литва удивилась угрозам Лукашенко поставить ее на место

В литовском кабмине надеются, что окружение белорусского лидера отговорит его от принятия вредных для страны решений 28 августа 2020
Dailystorm - Первой пострадает Белоруссия: Литва удивилась угрозам Лукашенко поставить ее на место
#белоруссия #литва #нефтепродукты #санкции
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